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  4. Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
Лига чемпионов
01 августа 2022, 14:13 |
2579
1

Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма

На «2+2» этот матч можно будет увидеть с задержкой в 15 минут

01 августа 2022, 14:13 |
2579
1
Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
ФК Динамо Киев

Оба матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Штурмом» будут транслировать на телеканалах Setanta Sports и «2+2».

В прямом эфире поединки покажет Setanta. На 2+2 они будут идти с задержкой в 15 минут. Вероятно, комментировать игру на «2+2» будут Игорь Цыганык и Владимир Зверов.

Отметим, что первый матч между «Динамо» и «Штурмом» состоится в среду, 3 августа. Начало – в 21:00. Ответный матч состоится 9 августа в 21:30.

Также сообщается, что, скорее всего, матч между «Зарей» и «Университетей» покажет «2+2».

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Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Динамо - Штурм Штурм - Динамо Setanta Sports телеканал 2+2
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ChevChelios
Почему задержка в 15 минут на 2+2?
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