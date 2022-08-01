Не только Setanta. Известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Штурма
На «2+2» этот матч можно будет увидеть с задержкой в 15 минут
Оба матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Штурмом» будут транслировать на телеканалах Setanta Sports и «2+2».
В прямом эфире поединки покажет Setanta. На 2+2 они будут идти с задержкой в 15 минут. Вероятно, комментировать игру на «2+2» будут Игорь Цыганык и Владимир Зверов.
Отметим, что первый матч между «Динамо» и «Штурмом» состоится в среду, 3 августа. Начало – в 21:00. Ответный матч состоится 9 августа в 21:30.
Также сообщается, что, скорее всего, матч между «Зарей» и «Университетей» покажет «2+2».
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