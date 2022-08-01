У него 5 лишних кг! Карьера Супряги может пойти под откос из-за круассанов

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации с форвардом «Динамо» Владиславом Супрягой:

«Хочу рассказать про феномен Супряги. Вроде бы, он ложится на операционный стол [травма тазобедренного сустава]. С одной стороны он профессионал, следит за собой. Покупает ортопедический матрас, очень дорогой, за несколько тысяч евро. Покупает два аппарата для восстановления, по 3–5 тысяч евро.

С другой стороны, он проявляет себя как разгильдяй, который не имеет силы воли. На последний сбор он приехал с 5 кг лишнего веса. Человек не может отказать себе в сладком. Будет очень жаль, если карьера Супряги пропадет из-за его чрезмерной любви к круассанам».