У него 5 лишних кг! Карьера Супряги может пойти под откос из-за круассанов
Журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации с форвардом «Динамо»
Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации с форвардом «Динамо» Владиславом Супрягой:
«Хочу рассказать про феномен Супряги. Вроде бы, он ложится на операционный стол [травма тазобедренного сустава]. С одной стороны он профессионал, следит за собой. Покупает ортопедический матрас, очень дорогой, за несколько тысяч евро. Покупает два аппарата для восстановления, по 3–5 тысяч евро.
С другой стороны, он проявляет себя как разгильдяй, который не имеет силы воли. На последний сбор он приехал с 5 кг лишнего веса. Человек не может отказать себе в сладком. Будет очень жаль, если карьера Супряги пропадет из-за его чрезмерной любви к круассанам».
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