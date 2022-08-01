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  4. У него 5 лишних кг! Карьера Супряги может пойти под откос из-за круассанов
Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 21:20 | Обновлено 01 августа 2022, 22:14
1992
9

У него 5 лишних кг! Карьера Супряги может пойти под откос из-за круассанов

Журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации с форвардом «Динамо»

01 августа 2022, 21:20 | Обновлено 01 августа 2022, 22:14
1992
9
У него 5 лишних кг! Карьера Супряги может пойти под откос из-за круассанов
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации с форвардом «Динамо» Владиславом Супрягой:

«Хочу рассказать про феномен Супряги. Вроде бы, он ложится на операционный стол [травма тазобедренного сустава]. С одной стороны он профессионал, следит за собой. Покупает ортопедический матрас, очень дорогой, за несколько тысяч евро. Покупает два аппарата для восстановления, по 3–5 тысяч евро.

С другой стороны, он проявляет себя как разгильдяй, который не имеет силы воли. На последний сбор он приехал с 5 кг лишнего веса. Человек не может отказать себе в сладком. Будет очень жаль, если карьера Супряги пропадет из-за его чрезмерной любви к круассанам».

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Источник Чистий підкаст
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Комментарии 9
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umnuy2
второй Шевченко всьо
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veter
Он же не балерина
При его росте 1,82 иметь вес 75 это ненормально.
У мужчин: рост - 100 = вес!
Это у меня лишний... При росте 1,86 никак не слезу с 90 кг.
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+1
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Remark
Его карьера пошла под откос уже давно, и круассаны тут не при чем. Это перехваленный Коваленко номер 2.
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0
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