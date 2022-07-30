Проблемы со спиной. Супряге может понадобиться операция

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о состоянии здоровья форварда команды Владислава Супряги.

«Супряга находится в Лодзи, он набрал какие-то кондиции. У него будет консультация с немецкими врачами и на неделе они скажут, нужна ли ему какая-нибудь операция, связанная со спиной. Потому я пока не могу сказать, когда он будет в оптимальных кондициях. Пока будем обходиться теми ребятами, которые у нас».