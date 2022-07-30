Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблемы со спиной. Супряге может понадобиться операция
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 01:18 |
53
0

Проблемы со спиной. Супряге может понадобиться операция

Решение примут немецкие врачи

30 июля 2022, 01:18 |
53
0
Проблемы со спиной. Супряге может понадобиться операция

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о состоянии здоровья форварда команды Владислава Супряги.

«Супряга находится в Лодзи, он набрал какие-то кондиции. У него будет консультация с немецкими врачами и на неделе они скажут, нужна ли ему какая-нибудь операция, связанная со спиной. Потому я пока не могу сказать, когда он будет в оптимальных кондициях. Пока будем обходиться теми ребятами, которые у нас».

По теме:
Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
ВИДЕО. Калверт-Льюин забил быстрый гол в ворота Динамо
Динамо Киев Владислав Супряга Игорь Суркис
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо U-19 проиграло Фулхэму на международном турнире в Швейцарии
Футбол | 29 июля 2022, 20:30 1
Динамо U-19 проиграло Фулхэму на международном турнире в Швейцарии
Динамо U-19 проиграло Фулхэму на международном турнире в Швейцарии

Юношеская команда киевлян провела второй матч на FC Aesch Under 19

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 29 июля 2022, 04:45 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Кучер возглавил Днепр-1
Футбол | 29.07.2022, 16:20
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Кучер возглавил Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Кучер возглавил Днепр-1
Определены варианты соперников для Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 29.07.2022, 07:30
Определены варианты соперников для Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы
Определены варианты соперников для Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы
А ведь Суркис давал больше денег. Названа зарплата Вербича в Панатинаикосе
Футбол | 29.07.2022, 17:39
А ведь Суркис давал больше денег. Названа зарплата Вербича в Панатинаикосе
А ведь Суркис давал больше денег. Названа зарплата Вербича в Панатинаикосе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
28.07.2022, 07:17 12
Футбол
Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
28.07.2022, 16:38 4
Теннис
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
28.07.2022, 00:05 19
Футбол
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
28.07.2022, 07:45
Бокс
Виталий КЛИЧКО: «Это не война, а геноцид»
Виталий КЛИЧКО: «Это не война, а геноцид»
29.07.2022, 13:24 1
Бокс
Генштаб ВСУ: «россия добавляет силы на Запорожское направление»
Генштаб ВСУ: «россия добавляет силы на Запорожское направление»
28.07.2022, 11:38 1
Война
ВИДЕО. Появилась запись с трибун в Стокгольме, которая доказывает: гол был
ВИДЕО. Появилась запись с трибун в Стокгольме, которая доказывает: гол был
28.07.2022, 01:12 8
Футбол
Тренер Фенербахче: «Динамо играет одной командой пять лет»
Тренер Фенербахче: «Динамо играет одной командой пять лет»
28.07.2022, 07:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем