Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций

На прошлой неделе девушки сыграли два турнира WTA 250.

На грунте в Варшаве победу добыла француженка Каролин Гарсия. Она поднялась на 13 позиций и уже близка к возвращению в топ-30.

На харде в Праге титул достался чешке Марии Боузковой. Она вернулась в первую полусотню, повторив личный рекорд (№46).

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Катерина Байндл совершила грандиозный рывок на 56 позиций, компенсировав недавнее падение в рейтинге. У всех остальных совсем небольшие изменения или их отсутствие, хотя Катерина Володько (Бондаренко) опустилась уже в шестую сотню.

Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке WTA без изменений среди лидеров сезона.

Чемпионская гонка WTA

Катерина Байндл также существенно поднялась и в Чемпионской гонке, она уже близка к первой сотне. Все остальные потеряли как минимум одну или несколько строчек.

Украинки в Чемпионской гонке WTA