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  4. Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций
WTA
01 августа 2022, 11:20 |
625
0

Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций

Мария Боузкова повторила личный рекорд, Каролин Гарсия приблизилась к топ-30

01 августа 2022, 11:20 |
625
0
Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

На прошлой неделе девушки сыграли два турнира WTA 250.

На грунте в Варшаве победу добыла француженка Каролин Гарсия. Она поднялась на 13 позиций и уже близка к возвращению в топ-30.

На харде в Праге титул достался чешке Марии Боузковой. Она вернулась в первую полусотню, повторив личный рекорд (№46). 

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Катерина Байндл совершила грандиозный рывок на 56 позиций, компенсировав недавнее падение в рейтинге. У всех остальных совсем небольшие изменения или их отсутствие, хотя Катерина Володько (Бондаренко) опустилась уже в шестую сотню.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке WTA без изменений среди лидеров сезона.

Чемпионская гонка WTA

Катерина Байндл также существенно поднялась и в Чемпионской гонке, она уже близка к первой сотне. Все остальные потеряли как минимум одну или несколько строчек. 

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник Sport.ua
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