Рейтинг WTA. Катерина Байндл поднялась на 56 позиций
Мария Боузкова повторила личный рекорд, Каролин Гарсия приблизилась к топ-30
На прошлой неделе девушки сыграли два турнира WTA 250.
На грунте в Варшаве победу добыла француженка Каролин Гарсия. Она поднялась на 13 позиций и уже близка к возвращению в топ-30.
На харде в Праге титул достался чешке Марии Боузковой. Она вернулась в первую полусотню, повторив личный рекорд (№46).
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Катерина Байндл совершила грандиозный рывок на 56 позиций, компенсировав недавнее падение в рейтинге. У всех остальных совсем небольшие изменения или их отсутствие, хотя Катерина Володько (Бондаренко) опустилась уже в шестую сотню.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке WTA без изменений среди лидеров сезона.
Чемпионская гонка WTA
Катерина Байндл также существенно поднялась и в Чемпионской гонке, она уже близка к первой сотне. Все остальные потеряли как минимум одну или несколько строчек.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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