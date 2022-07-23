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Другие новости
23 июля 2022, 07:55 | Обновлено 23 июля 2022, 07:58
192
0

Зинченко перешел в Арсенал, Фиорентина подписала Додо, ничья Шахтера

Главные новости за 22 июля на Sport.ua

23 июля 2022, 07:55 | Обновлено 23 июля 2022, 07:58
192
0
Зинченко перешел в Арсенал, Фиорентина подписала Додо, ничья Шахтера
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 июля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко подписал контракт с Арсеналом
Украинец сменил клубную прописку в АПЛ

1B. ВИДЕО. Со слезами на глазах. Прощальное интервью Зинченко в Ман Сити
Украинский футболист перешел в лондонский «Арсенал»

1C. ВИДЕО. Сбылась моя детская мечта! Зинченко – с детства за Арсенал
Первые слова украинского футболиста в новом клубе

2. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала защитника Шахтера Додо
Бразильский защитник покидает «Шахтер»

3A. Ничья в спарринге. Шахтар не сумел склонить Фортуну на свою сторону
Горняки провели первый матч под руководством Игора Йовичевича

3B. Днепр-1 разошелся миром в спарринге с клубом Аль-Наср
Матч прошел в Словении, где команда из Днепра проводит сборы

4. Маклафлин установила мировой рекорд. Рыжикова финишировала на 8-м месте
Ярким получился забег на 400 метров с барьерами на ЧМ-2022 по легкой атлетике

5. Студенческая сборная Украины разгромила Польшу и вышла в полуфинал ЧМ
23 июля команда Александра Косенко сыграет полуфинал против Португалии

6. СМИ раскрыли детали контракта Ракицкого с Адана Демирспор
Украинец продолжит карьеру в Турции

7. Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
Доминго Бланко сейчас является свободным агентом

8. Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
«Динамо» и «Ворскла» принесли в зачет Украине евроочки на текущей неделе

9. Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Несусветные богатства семьи не помогают Фаику Болкиаху быть успешным на поле

10. Стиль Реброва, угроза суда и ставка на молодежь. Чего ждать от Йовичевича
Как может измениться «Шахтер» с приходом хорватского специалиста

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Источник Sport.ua
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