Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!

20 и 21 июля украинские команды стартовали в новом сезоне еврокубков. Настало время изучить новую таблицу коэффициентов УЕФА.

«Динамо» и «Ворскла» принесли в зачет Украине евроочки на текущей неделе. Киевляне сыграли вничью с «Фенербахче» (0:0) в Q2 Лиги чемпионов, а клуб из Полтавы нанес поражение шведской команде АИК (3:2) в Q2 Лиги конференций.

На данный момент набранные Украиной очки составлены из бонусов «Шахтера» за групповой раунд ЛЧ (4), а также деленных пополам успехов в квалификации: «Ворскла» (1.0) и «Динамо» (0.5). Суммарные 5.5 при делении на 5 клубов дают 1.100.

За текущий сезон Украина набрала 1.100 балла, это 21-е место в сезоне (что пока не особо важно)

В пятилетнем рейтинге Украина занимает 13-е место. Нет сомнений, что через пару раундов удастся обойти россию, клубы которой дисквалифицированы из-за военного вторжения в Украину.

Главная задача на сезон – в борьбе за 11-е место попробовать навязать конкуренцию Сербии, у которой пока на 2.475 балла больше

Чтобы иметь шанс выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, надо обязательно занять 11-е место по итогам сезона в пятилетнем рейтинге.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)