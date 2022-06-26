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  4. Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Лига чемпионов
26 июня 2022, 23:05 | Обновлено 26 июня 2022, 23:26
2275
8

Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла

Вообще непонятно, почему не 0 баллов, ведь клубы рф в еврокубках не играют

26 июня 2022, 23:05 | Обновлено 26 июня 2022, 23:26
2275
8
Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Twitter

УЕФА сделал большой подарок россиянам. В таблице коэффициентов россии наперед добавлено 4.333 балла за следующий сезон 2022/23.

Хотя ни один российский клуб из-за дисквалификации не будет участвовать в новом сезоне еврокубков, в УЕФА решили дать рф компенсацию и добавить столько баллов, столько у них набрано в наихудшем за 5 лет сезоне – а именно 4.333.

Совсем непонятно, почему за участие 0 клубов не было поставлено 0 баллов. Логика УЕФА вызывает большие вопросы.

Эти баллы позволили россии обогнать Украину и выйти на 12-е место. Надеемся, что это временно, ведь набрать 1.615 балла за сезон – не самое сложное задание. Более того – сине-желтым командам надо выходить на уровень Сербии в борьбе за 11-е место, что при некоторых раскладах может позволить выставить чемпиона напрямую в групповой раунд ЛЧ.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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K 12
Продажные скоты!
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+6
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Yass
Поощрение фашизма
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+4
Віталій Ткачук
Це нонсенс. Колись англійців відлучали від єврокубків, і не нараховували нічого. Просто продажна УЄФА підсіла на кацапські гроші. Чеферін не хоче вчитися на чужих помилках... Нічого, закінчить гірше ніж його попередник.
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+1
Rolan Stkomarovskiy
Це очікувано. УЄФА як і ФІФА - це гнилючі контори, які за гроші продадуть що завгодно кому завгодно.
Наші українські шейхи-олігархи в тісних та теплих стосунках з Шеферіном, що "специфічно" характеризує пана Чеферіна. Головним спонсором УЄФА був Газпром (рекламували природній газ - це національна гордість терористичної імперії РФ).Чеферін - великий друг Павелко, Ахметова та Суркіса.
Ахметов - гаманець Партії Регіонів, соратник Януковича. Служба безпеки SCM - це переважно колишні КДБ-шники.
Суркіс - СДПУ(о), ОПЗЖ. Григорій Суркіс - великий друг Медведчука та Коломойського. Медведчук - це КДБ.
Фірташ (Могілєвич) - спонсор ДК в минулому (НадраБанк, Ostchem).
Павелко - керівник тероборони Вінників, карпатський партизан, любить фоткатися з кубков ЛЧ в церкві з дніпровським типовим бізнесменом Петровським (який полюбляє переглядати баскетбол у товаристві  пана Коломойського).
Павелко - голова УАФ, тривалим спонсором якої була компанія Glusco, яка була пов'язана з Медведчуком.
В принципі наша футбольна олігархія (українські шейхи) напряму пов'язана як з УЄФА, Чеферином (він навіть фінал ЛЧ віддавав державі, в якій була війна з 2014 року - що в принципі нонсенс, а потім ще й Петербург віддав фінал 2022 року), так і з росіянами  - вищими ешелонами влади РФ і російськими олігархами (Зеніт, ЦСКА, Динамо М). 
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+1
Выталкиватель парашутистов
А все думал, что же придумает эта мафиозная организация, чтобы компенсировать оркам их неучастие в кубках... Такие решения стоят больших денег, но Газпром пока на плаву, пока...
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0
Nordenus
Я уже боюсь сколько мы вообще сможем набрать очков с такими Шахтером и Динамо...
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0
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