Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла

УЕФА сделал большой подарок россиянам. В таблице коэффициентов россии наперед добавлено 4.333 балла за следующий сезон 2022/23.

Хотя ни один российский клуб из-за дисквалификации не будет участвовать в новом сезоне еврокубков, в УЕФА решили дать рф компенсацию и добавить столько баллов, столько у них набрано в наихудшем за 5 лет сезоне – а именно 4.333.

Совсем непонятно, почему за участие 0 клубов не было поставлено 0 баллов. Логика УЕФА вызывает большие вопросы.

Эти баллы позволили россии обогнать Украину и выйти на 12-е место. Надеемся, что это временно, ведь набрать 1.615 балла за сезон – не самое сложное задание. Более того – сине-желтым командам надо выходить на уровень Сербии в борьбе за 11-е место, что при некоторых раскладах может позволить выставить чемпиона напрямую в групповой раунд ЛЧ.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023