Подарок от УЕФА. В таблице коэффициентов россии добавлено 4.333 балла
Вообще непонятно, почему не 0 баллов, ведь клубы рф в еврокубках не играют
УЕФА сделал большой подарок россиянам. В таблице коэффициентов россии наперед добавлено 4.333 балла за следующий сезон 2022/23.
Хотя ни один российский клуб из-за дисквалификации не будет участвовать в новом сезоне еврокубков, в УЕФА решили дать рф компенсацию и добавить столько баллов, столько у них набрано в наихудшем за 5 лет сезоне – а именно 4.333.
Совсем непонятно, почему за участие 0 клубов не было поставлено 0 баллов. Логика УЕФА вызывает большие вопросы.
Эти баллы позволили россии обогнать Украину и выйти на 12-е место. Надеемся, что это временно, ведь набрать 1.615 балла за сезон – не самое сложное задание. Более того – сине-желтым командам надо выходить на уровень Сербии в борьбе за 11-е место, что при некоторых раскладах может позволить выставить чемпиона напрямую в групповой раунд ЛЧ.
Таблица коэффициентов УЕФА 2023
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Наші українські шейхи-олігархи в тісних та теплих стосунках з Шеферіном, що "специфічно" характеризує пана Чеферіна. Головним спонсором УЄФА був Газпром (рекламували природній газ - це національна гордість терористичної імперії РФ).Чеферін - великий друг Павелко, Ахметова та Суркіса.
Ахметов - гаманець Партії Регіонів, соратник Януковича. Служба безпеки SCM - це переважно колишні КДБ-шники.
Суркіс - СДПУ(о), ОПЗЖ. Григорій Суркіс - великий друг Медведчука та Коломойського. Медведчук - це КДБ.
Фірташ (Могілєвич) - спонсор ДК в минулому (НадраБанк, Ostchem).
Павелко - керівник тероборони Вінників, карпатський партизан, любить фоткатися з кубков ЛЧ в церкві з дніпровським типовим бізнесменом Петровським (який полюбляє переглядати баскетбол у товаристві пана Коломойського).
Павелко - голова УАФ, тривалим спонсором якої була компанія Glusco, яка була пов'язана з Медведчуком.
В принципі наша футбольна олігархія (українські шейхи) напряму пов'язана як з УЄФА, Чеферином (він навіть фінал ЛЧ віддавав державі, в якій була війна з 2014 року - що в принципі нонсенс, а потім ще й Петербург віддав фінал 2022 року), так і з росіянами - вищими ешелонами влади РФ і російськими олігархами (Зеніт, ЦСКА, Динамо М).