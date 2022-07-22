Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде

Кому-то это может показаться странным, но самым богатым футболистом современности является вовсе не Криштиану Роналду или Лионель Месси. И даже не невероятно популярный в прошлом Дэвид Бекхэм или единственный трехкратный чемпион мира в истории Пеле. Лавры такового принадлежат 24-летнему вингеру национальной сборной Брунея Фаику Болкиаху, который уже несколько лет «варится» в профессиональном футболе, однако до недавнего времени обрести хоть в какой-то команде свою нишу так и не мог.

Фаик Болкиах родился в Лос-Анджелесе и является одним из восемнадцати детей принца Брунея 67-летнего Джеффри Болкиаха, чей старший брат 75-летний султан Хассанал без малого 55 лет правит Брунеем.

Бруней – небольшое государство в Юго-Восточной Азии, население которого составляет порядка 460 тысяч жителей. С экономической точки зрения это развивающаяся страна, имеющая богатейшие запасы нефти и газа. Однако, в отличие от многих подобных государств, чье собственное население при столь невероятных природных ресурсах живет в бедности и с «промытыми мозгами», Бруней за богатство жителей и роскошь, в которой утопает султан, в западном мире часто называют «исламским Диснейлендом».

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Отец Фаика Болкиаха Джеффри – известный в Брунее кутила и плейбой. В разное время в СМИ попадала информация о том, что этот человек мог легко потратить около 50 миллионов долларов в месяц только на вечеринки, автомобили, женщин, эротические фигурки из белого золота и прочую ерунду, дающую возможность жить ярко и на широкую ногу. Поговаривали, что в свое время гараж Джеффри Болкиаха насчитывал более двух тысяч автомобилей различных марок. Подавляющее большинство из них были машинами премиум-класса, некоторые – абсолютно эксклюзивными.

Однако родившийся в США Фаик Болкиах, познавший с детства все прелести богатой жизни, не пошел по стопам отца. Для него показалось слишком неинтересным времяпрепровождение в светских компаниях, и он сделал выбор в пользу духа соперничества. Именно так Фаик оказался в мире футбола.

«В футболе я с раннего детства. Мне очень нравилось ощущать мяч в ногах, выходить на поле и осознавать силу своей команды. Родители всегда оказывали мне максимальное содействие в моей мечте стать футболистом. Они занимались моими тренировками, в том числе психологическими, поэтому я благодарен им», - рассказывал Фаик.

Подробнее останавливаться на столь мелких фактах биографии Болкиаха в рамках данного материала не будем, переадресовав всех желающих узнать больше о пути Фаика в футбол к тексту издания The Athletic, перевод которого был представлен на Sport.ua в минувшем году.

На молодежном уровне Фаик Болкиах усердно старался развиваться в академиях известных английских клубов – «Саутгемптона», «Челси» и «Лестера». В стане юношеской команды «лис» брунеец даже провел 5 матчей и отличился 1 голевой передачей в Юношеской лиге УЕФА, а впоследствии получил профессиональный контракт в «Лестере» U-23. Однако сыграть за первую команду «лис» Болкиах так и не сумел, и спустя три года пребывания в дубле, на правах свободного агента перебрался в куда более скромный и менее амбициозный португальский «Маритиму».

На Пиренеях после переезда Болкиаха в «Маритиму» многие журналисты начали судачить о том, что связи и возможности семьи Фаика обязательно помогут юному вингеру дебютировать в профессиональном футболе. Но за полтора года Болкиах провел лишь один тайм в турнире дублеров за «Маритиму» U-23, после чего озаботился поиском команды, в которой бы он реально получал практику, а не просто возможность тренироваться с куда более мастеровитыми партнерами.

Именно желание воплотить мечту в реальность и поиграть на профессиональном уровне в футбол привело Фаика Болкиаха в конце минувшего года в тайский «Чонбури». Эта команда выступает в элитарном дивизионе чемпионата Таиланда – весьма экзотической лиги, участие в которой по состоянию на текущий момент принимают 16 профессиональных клубов.

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В «Чонбури» Болкиах наконец-то понял, каково это – быть футболистом. Ранее он лишь тренировался и участвовал в спаррингах с профессионалами, изредка выходя на поле во второстепенных турнирах или матчах для юношей. В Таиланде Фаик, начиная с января по начало мая, когда завершился предыдущий сезон, принял участие в 14 поединках из 15-ти возможных, причем в 9-ти выходил на поле в стартовом составе, а еще записал на свой счет 4 голевые передачи.

Хорошая игра впервые в карьере привела к тому, что клуб, за который выступал Болкиах, предложил ему продлить сотрудничество. Изначально Фаик переходил в «Чонбури», подписав контракт на полгода, однако в мае договор был пролонгирован сразу на два с половиной сезона – до конца 2024-го.

К своим 24 годам Болкиах сыграл лишь 14 поединков в турнирах на профессиональном уровне, но даже с учетом матчей Юношеской лиги УЕФА и дублеров португальской лиги, на счету Фаика до сих пор нет ни одного забитого мяча. Для игрока, выступающего на позиции вингера – это, безусловно, важный аспект футбольной карьеры, и Болкиах очень настроен на то, чтобы в ближайшем сезоне, который в Таиланде стартует в середине августа, изменить ситуацию в положительную для себя сторону.

Интересно, что в тайской лиге Болкиах успел обзавестись весьма пристойной футбольной статистикой. Именно он – человек с хорошей базовой подготовкой, но без малейшего опыта на профессиональном уровне – в сезоне-2021/22 стал лучшим дриблером чемпионата Таиланда. В среднем за 90 минут Фаик предпринимал 10,1 обводок, что является безоговорочно лучшим показателем в турнире (их эффективность также была на приемлемом уровне – 52% оказались удачными).

Также Болкиах не боится участвовать в борьбе за мяч (среднематчевое число единоборств – 23,3; выигранных – 45%), и очень любит выполнять навесы (в среднем за 90 минут – по 5,8 с точностью в 35%). Да и вообще видно, что азы футбола Фаик постигал в Западной Европе, потому как он всегда старается вести игру, рисковать, обострять в атаке и создавать моменты у ворот соперника.

Очевидно, что чемпионат Таиланда, равно как и «Чонбури», на счету которого только один выигрыш этого турнира за всю историю, вовсе не являются маркером феноменального футбольного развития Фаика Болкиаха. Однако, если принимать во внимание, что состояние этого 24-летнего парня оценивается в 20 миллиардов долларов (по крайней мере, такая доля может отойти Болкиаху по наследству от отца и дяди), что в 40 раз больше, чем Криштиану Роналду заработал за весь период своей карьеры на поле и на медиарынке, то усердие, с которым брунеец пытается покорить мир футбола, способно вызывать лишь уважение.

Кто-то другой на месте Фаика наверняка предпочел бы довольствоваться малым, то есть банально использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы, получая удовольствие от жизни. Но для Болкиаха еще с детства жизнь не является полноценной если в ней нет футбола, и к 24 годам, побывав в серьезных клубах Англии, он четко осознал, что не всегда мечту можно купить за деньги. Часто для ее реализации требуется много и усердно работать. Даже если ты потенциальный миллиардер. Даже если для этого приходится переезжать и играть в чемпионате Таиланда.