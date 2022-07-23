ВИДЕО. Сбылась моя детская мечта! Зинченко – с детства за Арсенал

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко официально совершил трансфер из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Первые слова украинского футболиста в новом клубе – в новом видео Sport.ua.

Украинец был официально представлен как игрок «канониров». По информации инсайдеров, Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» на 4 сезона, до лета 2026 года. Трансфер Зинченко из «Ман Сити» обошелся «Арсеналу» в 30 млн фунтов стерлингов.

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