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  4. ВИДЕО. Сбылась моя детская мечта! Зинченко – с детства за Арсенал
Англия
23 июля 2022, 00:39 | Обновлено 23 июля 2022, 00:55
487
0

ВИДЕО. Сбылась моя детская мечта! Зинченко – с детства за Арсенал

Первые слова украинского футболиста в новом клубе

23 июля 2022, 00:39 | Обновлено 23 июля 2022, 00:55
487
0
ВИДЕО. Сбылась моя детская мечта! Зинченко – с детства за Арсенал
ФК Арсенал. Артета и Зинченко

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко официально совершил трансфер из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Первые слова украинского футболиста в новом клубе – в новом видео Sport.ua.

Украинец был официально представлен как игрок «канониров». По информации инсайдеров, Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» на 4 сезона, до лета 2026 года. Трансфер Зинченко из «Ман Сити» обошелся «Арсеналу» в 30 млн фунтов стерлингов.

ВИДЕО. Сбылась моя детская мечта! Зинченко – с детства за Арсенал

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Каких высот достигнет Александр Зинченко в Арсенале?

(5 баллов) Станет лидером команды и завоюет трофеи

6 голосов 12.24 %

(4 балла) Будет стабильным игроком основы

32 голоса 65.31 %

(3 балла) Результаты будут посредственными

10 голосов 20.41 %

(2 балла) Ничего не выйдет, скоро покинет команду

1 голос 2.04 %

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Источник Sport.ua
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