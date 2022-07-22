Стиль Реброва, угроза суда и ставка на молодежь. Чего ждать от Йовичевича

«Шахтер» назначил хорватского тренера Игора Йовичевича наставником команды. На этой должности Йови сменил итальянца Роберто Де Дзерби. Новый рулевой «горняков» подписал контракт на два года. Что нужно знать о перспективах Йовичевича в новом клубе – читайте дальше.

Угроза суда

У Йовичевича был контракт с «Днепром-1» до 1 июля 2022 года. Кроме того, в соглашении была прописана опция продления еще на год по желанию клуба с повышением зарплаты на треть. «Днепряне» активировали эту опцию, но тренер воспользовался правилом ФИФА, позволяющим иностранцам приостанавливать контракты с украинскими или российскими командами на год.

Проблема в том, что Игор приостановил работу с одним украинским клубом, но перешел работать в другой, использовав коллизию закона ФИФА. Логика закона заключалась в том, чтобы игроки и тренеры заботились о своей безопасности, а не использовали ситуацию в стране в своих интересах.

«Днепр-1» не назначал нового тренера, пока Йовичевич официально не подпишет контракт с «Шахтером», хотя с Кучером было уже давно обо всем договорено. Теперь у «днепрян» есть все возможности в судебном порядке привлечь хорватского наставника к ответственности. «Шахтер» здесь оказывается в стороне, потому что это разборки сугубо между клубом и тренером. Хотя если «Шахтер» проиграет, то трансферную сумму за переход наверняка должен выплатить сам Йовичевич.

Все бы ничего, если бы не намерение «Шахтера» судиться с ФИФА именно из-за этого правила. «Горняки» оценивают свои убытки в 50 млн евро из-за потери иностранцев. Выходит так, что здесь правило используем, потому что это нам выгодно, а тут подаем в суд из-за потери игроков.

Ставка на молодежь

Йовичевич, где бы он ни работал, всегда оставлял за собой молодых игроков первой команды. Похоже, что у «Шахтера» сейчас серьезные финансовые проблемы. Виной тому активная трансферная кампания прошлым летом. Платить по траншам за трансферы нужно, несмотря на войну. Легионеры используют правило ФИФА и приостанавливают контракты на год. Продать их нельзя. В такой ситуации остается опираться прежде всего на молодых игроков.

В «Шахтере» с этим не должно быть проблем, потому что Академия клуба была одной из лучших в стране. В системе молодежных команд хватает футболистов, которым работа с Йовичевичем пойдет на пользу. Плюс, в «Мариуполе» играла фактически вся молодежь из «Шахтера». Мне кажется, что кто-то из них и «выстрелит» в следующем сезоне. От этого только выиграет сборная Украины.



ФК Динамо Загреб

Не тренер «на результат»

За всю карьеру у Йовичевича есть только один трофей – чемпион Хорватии сезона 2019/20. Как бы парадоксально это ни звучало, но заслуга в этом Йови минимальна. Ту команду из Загреба создал Ненад Бьелица, но у тренера возник серьезный конфликт с владельцем клуба Мамичем. После чего Ненад ушел зимой со скандалом. Доигрывать чемпионат доверили наставнику молодежной команды Игору Йовичевичу. Загреб обладал огромным очковым преимуществом над соперниками. При Йовичевиче команда начала играть хуже и терять много турнирных баллов. Однако «Динамо» стало чемпионом благодаря осеннему запасу. Йови уволили, не дав шанса в новом сезоне.

Теперь проецируем эту ситуацию на «Шахтер». Дончанам нужно играть в ЛЧ. Работая с «Днепром-1», Йовичевич не взял ни одного очка в матчах против «Динамо» и «Шахтера», превосходящих «днепрян» по уровню и классу игроков. В то же время у «Днепра-1» были хорошие финансовые возможности для комплектации боеспособной команды. Поэтому приписывать третье место по итогам недоигранного прошлого сезона как заслугу только тренеру неправильно.

«Шахтеру» предстоит очень сложная ЛЧ, где новому наставнику будет очень непросто. Опыта выступлений на таком уровне не имеет ни он, ни большая часть молодых игроков.

Какой будет селекция

«Шахтер» имел свою философию, под которую подбирал тренера. Под каждого нового тренера выделялись средства, чтобы сделать команду сильнее.

Йовичевич – исключение. Его взяли для того, чтобы он работал с уже имеющимися игроками, а не подписывал новых. Благодаря умению тренера работать именно с молодыми игроками в «Шахтере» хотят пройти сложный период.

Потому не стоит ждать от донецкой команды очень активной работы на трансферном рынке. Сейчас у клуба просто нет денег на серьезных новичков. Возвращение Тотовицкого и подписание Джурасека, наверное, максимум того, что может «Шахтер» этим летом.



ФК Шахтер

Подписание хорвата вообще несколько странно. У Джурасека не было шансов в Загребе, потому что на его позиции играет капитан команды Адеми. По уровню своей игры он не дотягивал до первой команды «Динамо». Да, Йовичевич его хорошо знает по молодежке «Динамо» и «Днепру-1», но неужели этого достаточно?

Трансфер Джурасека – это желание перестройки игры команды внутри поля. Похоже, Йови хочет играть с «перевернутым треугольником». Это прямой конкурент за место в составе Судакову, Бондаренко и Крыськиву. Чем руководствовалось руководство клуба, согласовывая этот трансфер? Потенциал Бондаренко точно выше. Судакову выдают авансы, он и за национальную команду играл. Криськив прекрасно проявил себя в Харькове...

Многое будет зависеть от вероятных трансферов украинских игроков. Если с уходом иностранцев уже смирились, то украинцы должны стать ключевыми игроками. Однако, если «Шахтер» продаст Анатолия Трубина, Михаила Мудрика или Николая Матвиенко, то часть денег может потратить на усиление. Скажем, выкупить Александра Пихаленка в «Днепре-1».

Испанские треугольники Реброва

Йовичевич близок к игре «Шахтера» с доминированием на поле и контролем мяча. Главная проблема – игра команды в середине поля. Еще со времен Луческу у горняков выкристаллизовалась схема с двумя опорниками и одним игроком под форвардом. Один опорник занимался только разрушением, другой вел игру команды, помогал выходить из-под прессинга и начинал атаки. Игрок выше обладал свободой действий, создавал количественное преимущество на флангах.

Йовичевич играет по схеме с одним чистым опорником и двумя игроками выше. Опорник занимается своими непосредственными обязанностями и закрывает позицию в середине поля. Два игрока выше – поджимают соперника, много работают в прессинге, атакуют вторым темпом. Это некий перевернутый треугольник, который использовал Сергей Ребров во время работы в «Динамо».

Любые изменения – это риски. Ибо ни один тренер после Луческу ничего не менял глобально в структуре игры команды. Что-то совершенствовал, от чего-то отказывался, но построение 4-2-3-1 было всегда, за исключением короткого периода у Паулу Фонсеки с игрой в два форварда.

Терпение Ахметова

Йовичевич – это не кризисный менеджер. Это более системный человек, нуждающийся во времени на построение команды. Не стоит от этого тренера ждать чуда, что он за короткое время сможет добиться результатов и поставить игру команде. В Загребе не сложилось. В Днепре начало выходить далеко не сразу. Поэтому должна быть поддержка руководителей клуба и полное доверие. Иначе ничего не получится.

Йовичевич сейчас в такой ситуации, что ему нужно построить новую команду. Кадрово команда изменилась, о прежней сыгранности речь не идет. Нужно почти все строить с нуля. В этом есть свои преимущества, но недостатков еще больше.

Команду может штормить, особенно в первой части сезона, когда нужно будет играть дважды в неделю во время ЛЧ. В это время собственнику клуба Ринату Ахметову нужно избежать эмоциональных решений. Если у нового тренера не все будет получаться. Я не думаю, что от Йовичевича сразу можно требовать результата. Перед ним должны стоять совсем другие задачи:

1. Развитие и капиталовложения Мудрика/Трубина/Матвиенко. Если эти игроки останутся, каждый из них за время работы с Йовичевичем должен вырасти в игре и добавить в трансферной стоимости. Мудрик к тому же должен стать полноценным лидером команды.

2. Доверие молодежи. 3-4 молодых футболиста должны самоутвердиться в первой команде «Шахтера». Я бы поставил на Сикана в нападении. Бондаренко должен стать лидером полузащиты, Булеза – конкурировать за место левого защитника с Корниенко. Также должен получить шанс Очеретько.

3. Прощание с ветеранами. Йовичевич окончательно должен завершить смену поколений в «Шахтере». У Пятова, Кривцова, Степаненко уже солидный футбольный возраст. У каждого из них солидные личные контракты. В «Шахтере» сейчас есть молодые игроки на эти позиции, на которых нужно делать ставку из-за меньших финансовых затрат и перспектив продать.

Сергей ТИЩЕНКО