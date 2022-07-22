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  4. СМИ раскрыли детали контракта Ракицкого с Адана Демирспор
Турция
22 июля 2022, 14:11 |
2195
0

СМИ раскрыли детали контракта Ракицкого с Адана Демирспор

Украинец продолжит карьеру в Турции

22 июля 2022, 14:11 |
2195
0
СМИ раскрыли детали контракта Ракицкого с Адана Демирспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

32-летний украинский центрбек Ярослав Ракицкий, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Как и сообщалось ранее, Ракицкий подпишет контракт с клубом «Адана Демирспор».

Стороны договорились, что договор будет однолетний с опцией пролонгации еще на один сезон.

Ранее была информация о возможном возвращении Ракицкого в «Шахтер», но этот трансфер сорвался буквально в последний момент.

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Источник Sabah
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