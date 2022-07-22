Турция22 июля 2022, 14:11 |
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СМИ раскрыли детали контракта Ракицкого с Адана Демирспор
Украинец продолжит карьеру в Турции
22 июля 2022, 14:11 |
2195
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32-летний украинский центрбек Ярослав Ракицкий, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.
Как и сообщалось ранее, Ракицкий подпишет контракт с клубом «Адана Демирспор».
Стороны договорились, что договор будет однолетний с опцией пролонгации еще на один сезон.
Ранее была информация о возможном возвращении Ракицкого в «Шахтер», но этот трансфер сорвался буквально в последний момент.
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