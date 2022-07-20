Украина. Премьер лига20 июля 2022, 15:31 | Обновлено 20 июля 2022, 16:16
2018
1
Источник: переход Ракицкого в Шахтер сорвался в последний момент
Теперь - Турция?
20 июля 2022, 15:31 | Обновлено 20 июля 2022, 16:16
2018
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, переход защитника Ярослава Ракицкого в состав «Шахтера» сорвался в последний момент.
Украинец уже готов был вылететь в Нидерланды, где базируется команда, для подписания контракта, но в итоге возвращения Ракицкого в «Шахтер» не будет.
О причинах информации нет.
Ранее сообщалось, что Ярослав может перейти в одну из команды чемпионата Турции.
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