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Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 15:31 | Обновлено 20 июля 2022, 16:16
2018
1

Источник: переход Ракицкого в Шахтер сорвался в последний момент

Теперь - Турция?

20 июля 2022, 15:31 | Обновлено 20 июля 2022, 16:16
2018
1
Источник: переход Ракицкого в Шахтер сорвался в последний момент
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Бурбаса, переход защитника Ярослава Ракицкого в состав «Шахтера» сорвался в последний момент.

Украинец уже готов был вылететь в Нидерланды, где базируется команда, для подписания контракта, но в итоге возвращения Ракицкого в «Шахтер» не будет.

О причинах информации нет.

Ранее сообщалось, что Ярослав может перейти в одну из команды чемпионата Турции.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк трансферы свободный агент Игорь Бурбас трансферы УПЛ
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Андрей Сиденко
Причина в тому що зірвався трансфер Матвієнка а значить підписання Ракицького не має сенсу
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