Источник: переход Ракицкого в Шахтер сорвался в последний момент

По информации журналиста Игоря Бурбаса, переход защитника Ярослава Ракицкого в состав «Шахтера» сорвался в последний момент.

Украинец уже готов был вылететь в Нидерланды, где базируется команда, для подписания контракта, но в итоге возвращения Ракицкого в «Шахтер» не будет.

О причинах информации нет.

Ранее сообщалось, что Ярослав может перейти в одну из команды чемпионата Турции.