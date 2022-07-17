В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции

32-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий, которого украинские источники сватали обратно в «Шахтер», продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Сообщается, что об условиях сотрудничества с украинским центрбеком накануне договорился «Адана Демирспор».

Ожидается, что Ракицкий в ближайшее время присоединится к своей новой команде, а через четыре дня отправится с ней на тренировочный сбор в Италию.

В настоящий момент стороны согласовывают последние детали предстоящей сделки.

Напомним, Ярослав Ракицкий в начале марта расторг контракт с «зенитом», после чего пребывает в статусе свободного агента.