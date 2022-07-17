В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
По крайней мере, об этом сообщает издание Milliyet
32-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий, которого украинские источники сватали обратно в «Шахтер», продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.
Сообщается, что об условиях сотрудничества с украинским центрбеком накануне договорился «Адана Демирспор».
Ожидается, что Ракицкий в ближайшее время присоединится к своей новой команде, а через четыре дня отправится с ней на тренировочный сбор в Италию.
В настоящий момент стороны согласовывают последние детали предстоящей сделки.
Напомним, Ярослав Ракицкий в начале марта расторг контракт с «зенитом», после чего пребывает в статусе свободного агента.
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