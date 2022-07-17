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  4. В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 12:50 | Обновлено 17 июля 2022, 12:51
1762
2

В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции

По крайней мере, об этом сообщает издание Milliyet

17 июля 2022, 12:50 | Обновлено 17 июля 2022, 12:51
1762
2
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

32-летний центральный защитник Ярослав Ракицкий, которого украинские источники сватали обратно в «Шахтер», продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Сообщается, что об условиях сотрудничества с украинским центрбеком накануне договорился «Адана Демирспор».

Ожидается, что Ракицкий в ближайшее время присоединится к своей новой команде, а через четыре дня отправится с ней на тренировочный сбор в Италию.

В настоящий момент стороны согласовывают последние детали предстоящей сделки.

Напомним, Ярослав Ракицкий в начале марта расторг контракт с «зенитом», после чего пребывает в статусе свободного агента.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Адана Демирспор трансферы УПЛ трансферы
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Источник Milliyet
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Комментарии 2
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Злий Глобинець
Жаль. Такий супердосвідчений гравець не завадив би Шахтарю, особливо в ЛЧ. Тим більше свій, ніякої адаптації не треба
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0
Golhrenshtanga
Это правильно,даже в Украину не заезжай
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