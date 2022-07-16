Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ракицкий возвращается в Шахтер
Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 17:50 | Обновлено 16 июля 2022, 18:57
1426
4

Источник: Ракицкий возвращается в Шахтер

Ярослав снова будет носить «оранжево-черные» цвета

16 июля 2022, 17:50 | Обновлено 16 июля 2022, 18:57
1426
4
Источник: Ракицкий возвращается в Шахтер
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Ракицкий

Известный украинский защитник Ярослав Ракицкий возвращается в «Шахтер». Об этом сообщает «ТаТоТаке».

В ближайшие дни «горняки» официально объявят о возвращении своего воспитанника.

32-летний футболист находился в статусе свободного агента с февраля, когда он расторг контракт с «Зенитом».

Ракицкий сыграл в первой команде «Шахтера» 325 матчей, забил 14 голов и сделал 30 ассистов.

По теме:
Бавария подтвердила переход Левандовски в Барселону
ФОТО. Лассина Траоре присоединился к Шахтеру на сборе в Нидерландах
Шахтер объявил все спарринги на первом сборе в Нидерландах
Ярослав Ракицкий ТаТоТаке Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К Шахтеру на сборах присоединились Вакула и Чех
Футбол | 16 июля 2022, 13:10 0
К Шахтеру на сборах присоединились Вакула и Чех
К Шахтеру на сборах присоединились Вакула и Чех

Ранее оба футболиста играли в арендах

Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»
Бокс | 15 июля 2022, 19:36 14
Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»
Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»

Сергей Городничев недоволен позицией известных боксеров

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 16.07.2022, 08:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
Футбол | 16.07.2022, 12:05
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор
Футбол | 16.07.2022, 11:47
ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор
ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
це той гравець, який під час війни на Донбасі з ШД перейшов в Зеніт (С-П,   РФ) ?
Чи це його родич ?  
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
16.07.2022, 15:25 5
Футбол
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
15.07.2022, 21:11 8
Футбол
Будапешт. Цуренко не смогла доиграть матч с Путинцевой
Будапешт. Цуренко не смогла доиграть матч с Путинцевой
15.07.2022, 14:41 4
Теннис
Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
15.07.2022, 23:17 2
Футбол
Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
15.07.2022, 10:04 4
Футбол
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы
16.07.2022, 14:40
Теннис
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
15.07.2022, 03:30 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
15.07.2022, 12:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем