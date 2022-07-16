Источник: Ракицкий возвращается в Шахтер

Известный украинский защитник Ярослав Ракицкий возвращается в «Шахтер». Об этом сообщает «ТаТоТаке».

В ближайшие дни «горняки» официально объявят о возвращении своего воспитанника.

32-летний футболист находился в статусе свободного агента с февраля, когда он расторг контракт с «Зенитом».

Ракицкий сыграл в первой команде «Шахтера» 325 матчей, забил 14 голов и сделал 30 ассистов.