Украина. Премьер лига16 июля 2022, 17:50 | Обновлено 16 июля 2022, 18:57
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Источник: Ракицкий возвращается в Шахтер
Ярослав снова будет носить «оранжево-черные» цвета
16 июля 2022, 17:50 | Обновлено 16 июля 2022, 18:57
1426
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Известный украинский защитник Ярослав Ракицкий возвращается в «Шахтер». Об этом сообщает «ТаТоТаке».
В ближайшие дни «горняки» официально объявят о возвращении своего воспитанника.
32-летний футболист находился в статусе свободного агента с февраля, когда он расторг контракт с «Зенитом».
Ракицкий сыграл в первой команде «Шахтера» 325 матчей, забил 14 голов и сделал 30 ассистов.
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