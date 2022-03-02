Ярослав Ракицкий покинул состав Зенита

Официальный сайт клуба «Зенит» сообщил о том, что украинский защитник Ярослав Ракицкий покинул команду.

Игрок попросил клуб досрочно разорвать контракт.

Ранее Ракицкий требовал от российских войск прекратить атаковать Украину.

Пока нет информации о том, где Ярослав планирует продолжать карьеру. Ракицкий выступал в России с 2019 года.