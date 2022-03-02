Ярослав Ракицкий покинул состав Зенита

Официальный сайт клуба «Зенит» сообщил о том, что украинский защитник Ярослав Ракицкий покинул команду.
Игрок попросил клуб досрочно разорвать контракт.
Ранее Ракицкий требовал от российских войск прекратить атаковать Украину.
Пока нет информации о том, где Ярослав планирует продолжать карьеру. Ракицкий выступал в России с 2019 года.
Источник — ФК Зенит
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интересно вообще, что сейчас творится в головах тех ватников, которые поняли что столько лет верили в наглую ложь и ирреальный мир..кем они себя ощущают??
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