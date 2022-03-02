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Ярослав Ракицкий покинул состав Зенита

Украинский защитник не готов продолжать выступления в клубе

  • 02.03.2022 16:44
  • 4973 просмотра
  • 11 комментариев
Ярослав Ракицкий покинул состав Зенита
© fc-zenit.ru

Официальный сайт клуба «Зенит» сообщил о том, что украинский защитник Ярослав Ракицкий покинул команду.

Игрок попросил клуб досрочно разорвать контракт.

Ранее Ракицкий требовал от российских войск прекратить атаковать Украину.

Пока нет информации о том, где Ярослав планирует продолжать карьеру. Ракицкий выступал в России с 2019 года.

Источник — ФК Зенит

(48 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    sadandr, 02.03.2022 16:55
    +8
    Краще пізно прокинутися ніж ніколи...
    Ссылка
    online
    sergbarsa1984, 02.03.2022 16:59
    +6
    Тимощук Толик ау проснись.бросай их и поддержи свою родную страну а также финансово ЗСУ
    Ссылка
    online
    Ёкарный Бабай, 02.03.2022 17:08
    +5
    Андрій Літепло, 02.03.2022 17:02
    кармілєц, сиди в рашці
    Мы не изверги. Готовы простить любого, кто искренне раскается и продемонстрирует хорошее поведение. Да, многие украинцы поступили безрассудно, но виновник случившегося не они, а больной кремлядь-педофил. Может, Ярик еще за сборную сыграет.
    Ссылка
    online
    Brian, 02.03.2022 17:12
    +4
    sergbarsa1984, 02.03.2022 16:59
    Тимощук Толик ау проснись.бросай их и поддержи свою родную страну а также финансово ЗСУ
    Тимощук окончательно окацапился, в отличии от Ракицкого
    Ссылка
    online
    Face Control, 02.03.2022 17:09
    +4
    Андрій Літепло, 02.03.2022 17:02
    кармілєц, сиди в рашці
    И=иот.
    Ссылка
    online
    Puppet_master, 02.03.2022 17:10
    +2
    Тимощук?
    Ссылка
    online
    Fedka_edinoros, 02.03.2022 16:50
    +1
    Очень интересна его дальнейшая карьера
    Ссылка
    EGOS, 02.03.2022 17:36
    0
    вот и пришло горькое осознание реальности и происходящего вокруг, до рачилы...жаль только что очень поздно...
    интересно вообще, что сейчас творится в головах тех ватников, которые поняли что столько лет верили в наглую ложь и ирреальный мир..кем они себя ощущают??
    Ссылка
    ash, 02.03.2022 17:27
    0
    Неочікувано.
    Ссылка
    online
    Rusty_Shackleford, 02.03.2022 17:13
    -2
    Развернуть на границе этого мудозвона. Или еще можно под белы рученьки и куда-нибудь под Херсон или Ахтырку.
    Ссылка
    Андрій Літепло, 02.03.2022 17:02
    -12
    кармілєц, сиди в рашці
    Ссылка
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