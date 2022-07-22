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  4. ВИДЕО. Со слезами на глазах. Прощальное интервью Зинченко в Ман Сити
Англия
22 июля 2022, 21:45 | Обновлено 22 июля 2022, 21:57
2948
4

ВИДЕО. Со слезами на глазах. Прощальное интервью Зинченко в Ман Сити

Украинский футболист перешел в лондонский «Арсенал»

22 июля 2022, 21:45 | Обновлено 22 июля 2022, 21:57
2948
4
ВИДЕО. Со слезами на глазах. Прощальное интервью Зинченко в Ман Сити
Sport.ua. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Украинец уже присоединился к новому клубу на сборах в США и был официально представлен как игрок «канониров».

По информации инсайдеров, Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» на 4 сезона, до лета 2026 года. Трансфер Зинченко из «Ман Сити» обошелся «Арсеналу» в 30 млн фунтов стерлингов.

Перед тем как перейти в «Арсенал», Зинченко дал прощальное интервью в качестве игрока «Манчестер Сити».

ВИДЕО. Со слезами на глазах. Прощальное интервью Зинченко в Ман Сити

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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steelmaker
все эти слезы как-то смотрятся... не знаю, даже как выразиться. на фоне всего происходящего на родине Саши. Перешел - молодец. Будь мужиком, а не нюни постоянно распускай...
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