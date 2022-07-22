ВИДЕО. Со слезами на глазах. Прощальное интервью Зинченко в Ман Сити
Украинский футболист перешел в лондонский «Арсенал»
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».
Украинец уже присоединился к новому клубу на сборах в США и был официально представлен как игрок «канониров».
По информации инсайдеров, Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» на 4 сезона, до лета 2026 года. Трансфер Зинченко из «Ман Сити» обошелся «Арсеналу» в 30 млн фунтов стерлингов.
Перед тем как перейти в «Арсенал», Зинченко дал прощальное интервью в качестве игрока «Манчестер Сити».
ВИДЕО. Со слезами на глазах. Прощальное интервью Зинченко в Ман Сити
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