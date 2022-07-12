Де Дзерби ушел из Шахтера, Ахметов отказался от Футболов, Ярмолюк – в АПЛ
Главные новости за 11 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 июля.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Де Дзерби. Стороны приняли обоюдное решение о завершении сотрудничества
2. Министр спорта Украины рассказал, когда стартует новый сезон УПЛ. Матчи начнутся 23 августа.
3. Что будет с Футболами? Ахметов уходит из медийного бизнеса. Будущее телеканалов под вопросом.
4. Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились. Стороны не сумели договориться.
5. Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище. Колумнист Sport.ua не видит экономической и спортивной логики в договоренностях днепрян и харьковчан.
6. Источник: Сделка заключена. Брентфорд представит Ярмолюка на этой неделе. В АПЛ будет играть еще один украинец.
7. Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков. Один из них – Николай Матвиенко
8. Ярмоленко в Динамо: зов крови. Обозреватель Sport.ua считает, что именно сейчас идеальный момент для возвращения.
9. Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко. Обзор главных событий Уимблдонского турнира
10. Шоу Ван Арта, лидерство Погачара. Итоги первой недели Тур де Франс-2022. Sport.ua подводит итоги первой части «Большой петли»
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