ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Де Дзерби

Донецкий «Шахтер» объявил о том, что клуб и итальянец Роберто Де Дзерби приняли обоюдное решение о завершении сотрудничества, вследствие чего контракт главного тренера, действовавший до лета 2023 года, был расторгнут досрочно.

Вместе с Де Дзерби «Шахтер» покидают его ассистенты: Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки и Паоло Бьянко.

Примечательно, что Поссанцини уже успел трудоустроиться в молодежной команде «Брешии», а Бьянко стал одним из ассистентов Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

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Роберто Де Дзерби возглавлял «Шахтер» с 25 мая 2021 года и стал 34-м главным тренером в истории клуба. Команда вместе с итальянским специалистом успела провести 30 официальных матчей, в которых одержала 20 побед при 5 ничьих и 5 поражениях (общая разница мячей: 64–26).

Ранее в СМИ сообщалось, что Де Дзерби после «Шахтера» намерен взять творческий отпуск, а донецкую команду вместо итальянца возглавит хорват Игор Йовичевич, до недавнего времени работавший в «Днепре-1».