Боль и радость Роберто Де Дзерби

Несколько дней назад Роберто Де Дзерби открыто заявил о возможном скором уходе с поста главного тренера «Шахтера». В отличие от двух своих ассистентов, которые де-факто разорвали отношения с «горняками» сразу после начала российско-украинской войны, Роберто практически до последнего старался поддержать клуб, команду и болельщиков. Он прибыл в расположение коллектива для проведения благотворительных матчей и даже заявлял о готовности отработать остаток по контракту с «Шахтером» бесплатно, если только в Украину вернется профессиональный футбол…

Однако говорить о возвращении футбола в нынешних реалиях вряд ли стоит, хотя бы потому, что это отнюдь не первостепенная задача для общества даже после окончания войны, о чем тоже пока говорить не приходится. Поэтому Де Дзерби четко осознал, что в ближайшее время вернуться к привычной работе в футболе он в «Шахтере» вряд ли сможет, а оставаться «на обочине» он просто не может себе позволить. В конце концов, давайте смотреть правде в глаза и не строить замков из песка: в Украину итальянец приезжал для того, чтобы заработать деньги и показать свой профессионализм. Не более того…

***

Роберто Де Дзерби вообще здорово удивил многих в Италии летом минувшего года. Тогда амбициозный наставник решил покинуть «Сассуоло», но не для того, чтобы перебраться в какой-либо топ-клуб Европы или родной Италии, а чтобы подписать контракт с «Шахтером». Справедливости ради, у Де Дзерби на тот момент не было конкретики ни от одного из грандов Серии А, а потому шанс наконец-то поработать с коллективом уровня Лиги чемпионов и дебютировать в таком турнире был для Роберто первичен.

В Украине Де Дзерби, прежде всего, пришлось начинать с квалификации Лиги чемпионов. «Шахтер» прекрасно справился с «Генком», а затем не без проблем, но все-таки прошел «Монако», оказавшись в групповой стадии. Это стало главной радостью для Роберто в стане «горняков», ибо затем триумфальный ход его команды в главном клубном турнире континента оборвался, и вперед себя «Шахтер» пропустил не только «Реал» с «Интером», но еще и «Шериф», чья стратегия оказалась полнейшим сюрпризом для Де Дзерби и его помощников.

В украинской Премьер-лиге дела «Шахтера» также шли отнюдь не настолько ярко, как на то рассчитывали многие фанаты «горняков». «Динамо» под руководством Мирчи Луческу оказалось крепким оппонентом для донецкой команды, несмотря на то, что летом Де Дзерби получил солидную сумму на трансферном рынке на усиление, подписав ряд очень качественных исполнителей.

Но к зимней паузе Де Дзерби и «Шахтер» все-таки смогли выкарабкаться на первую строчку в турнирной таблице. Казалось, что весной нас ждет феноменальный по уровню интриги соревновательный отрезок, но буквально за день до возобновления турнира на украинскую землю ступил немытый каблук российского оккупанта, принесший смерть, кровь, разруху и тотальную боль…

Нет сомнений, что российско-украинская война оказалась болезненной и для Роберто Де Дзерби. Он до последнего оставался в Киеве, и покинул столицу Украины лишь после того, как то же самое удалось сделать всем легионерам команды. Очевидно, итальянец пожелал бы забрать в безопасное место и всех украинских своих подопечных, но у тех были свои обстоятельства и обязанности. Тем самым для иностранцев, а в особенности бразильцев, Де Дзерби сделал многое, но те «отплатили» наставнику вовсе не так, как тот рассчитывал. На сбор в Турции, где «Шахтер» находился в полной безопасности, не прибыл ни один бразилец, кроме Марлона, давно знакомого с Де Дзерби и купленного «горняками» по особой просьбе наставника. Но и здесь Роберто остался самим собой, дав четко понять, что разочарован таким выбором и жизненной позицией бразильских легионеров…

Очевидно, что Де Дзерби всерьез верил, что после освобождения Киевской области и ряда северных регионов Украины от оккупантов, военные действия достаточно быстро сойдут на нет и можно будет вести речь о реальных сроках проведения нового футбольного сезона в УПЛ. Но реалии таковы, что говорить о чем-то с уверенностью сейчас не приходится, а потому Роберто всерьез задумался над вопросом продолжения карьеры.

В «Шахтер» он приходил с четкой задачей – помочь вывести команду на качественно новый уровень, попутно заявив о себе в Лиге чемпионов. Это помогло бы Де Дзерби получить наконец-то приятное предложение от какого-то из итальянских грандов, после чего Роберто с чувством выполненного долга мог бы покинуть Украину и вернуться на любимый Апеннинский полуостров.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Но жизнь сложилась иначе. Скорее всего, Де Дзерби покинет «Шахтер» без каких-либо достижений. Розыгрыш чемпионата остановлен и чемпион в сезоне-2021/22 определен не будет (что справедливо, и на правильности именно такого решения в своих интервью акцентировал внимание сам Де Дзерби), а дебют тренера в групповой стадии Лиги чемпионов откровенно не задался. Нельзя сказать, что и перестройка «Шахтера» удалась Де Дзерби на полную. Скорее всего, команда находилась лишь на половине пути к тому, какой ее хотел видеть главный тренер. Слишком уж амбициозным наставником оказался Роберто, и чересчур серьезными – изменения, которые он посчитал нужным внести в игровую модель «горняков».

В итоге придется бросать все на половине пути. И за это вряд ли кто-то осудит Де Дзерби. Ему всего-то 42 года, а это ключевой период, когда тренер должен заявлять о себе. Очевидно, что приезжая в Украину, Роберто вовсе не таким представлял жизненный опыт, который он приобретет в нашей стране. С другой стороны, итальянец четко осознал, кто есть друг, а кто – самый настоящий враг. Более того, нашел в себе силы и характер заявить об этом публично, хотя мы знаем многих «легенд» украинского футбола, которые предпочитали отмолчаться, не видя ничего постыдного в фактически «танцах на костях» собственного народа…

В ближайший месяц-два, очевидно, судьба Де Дзерби в «Шахтере» решится окончательно. Вряд ли стороны останутся в контрактных обязательствах, и столь трагичный отъезд из Украины навсегда останется болью для Роберто. С другой стороны, все плохое – лишь временный отрезок на пути к хорошему, а стало быть, пройдет немного времени и Де Дзерби снова получит возможность вернуться в свой «Шахтер». Путь даже просто в гости. Но зато обязательно на «Донбасс Арену» в украинский Донецк, где Роберто так и не удалось побывать. Пока не удалось.