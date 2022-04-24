Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

ДЕ ДЗЕРБИ: «Разочарован, что бразильцы и некоторые люди из штаба ушли»

Наставник «Шахтера» считает, что игроки должны были поступить иначе

  • 24.04.2022 11:46
  • 762 просмотра
  • 1 комментарий
ДЕ ДЗЕРБИ: «Разочарован, что бразильцы и некоторые люди из штаба ушли»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби выразил разочарование тем, что бразильцы и некоторые члены его тренерского штаба оставили клуб в тяжелый период.

«Это нелегко комментировать. Я очень разочарован тем, что бразильцы не приехали. Так же я разочарован и тем, что несколько людей из моего штаба тоже не приехали. Но в жизни каждый человек принимает решение самостоятельно. За это решение человек ответственен. Поэтому я могу отвечать за себя. Я считаю, что это правильное решение. Мне его подсказал внутренний голос.

Но у меня есть ответственность, потому что я главный тренер, у меня другая роль, в отличие от футболистов. Я был с бразильцами в Киеве, видел, как они переживали и боялись. С ними были их семьи. Поэтому я не могу их осуждать. Могу сказать лишь о своих человеческих ощущениях: очень жаль, что они не приехали сюда».

«Марлон и Соломон? Соломон из Израиля, он практически европеец. С Марлоном мы работали четыре года. Когда он узнал про мое решение приехать, тоже решил последовать моему примеру», - сказал Де Дзерби в интервью ютуб-каналу Денисов Time.

Ранее Роберто Де Дзерби говорил, что готов год бесплатно тренировать «Шахтер».

Источник — Денисов Time

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Андрій А. Ковальчук, 24.04.2022 12:11
    -2
    Респект керівництву клубу та тренеру Шахтаря, на відміну від Луческу, котрий щось молов про братські народи і Суркісів, що чкурнули за кордон з мільйонами.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности