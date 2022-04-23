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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я смотрю на русских, как на врагов»

Наставник «Шахтера» ощущает себя украинцем

  • 23.04.2022 19:37
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я смотрю на русских, как на врагов»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби ответил, согласится ли работать в россии. 

«Я страдаю именно из-за того, что сделала россия. Я вижу себя украинцем. Все в моем штабе тоже ощущают себя украинцами. Нам тоже очень больно за то, что происходит. Можно сказать, что я смотрю на них, как на врагов. 

Врагов, которые хотят забрать свободу Украины. Я работал в Украине, я жил в Украине и из-за агрессии россии я был вынужден покинуть Украину. Поэтому, это нормально, что они мои враги», - сказал Де Дзерби.

Источник — Футбол 1/2/3

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