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  4. Возьмет творческий отпуск. Де Дзерби после Шахтера хочет отдохнуть
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 11:51 | Обновлено 02 июля 2022, 12:02
387
1

Возьмет творческий отпуск. Де Дзерби после Шахтера хочет отдохнуть

Вероятнее всего, тренер покинет стан «горняков» и какое-то время будет безработным

02 июля 2022, 11:51 | Обновлено 02 июля 2022, 12:02
387
1
Возьмет творческий отпуск. Де Дзерби после Шахтера хочет отдохнуть
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби готовится к тому, чтобы покинуть свой пост, о чем вскоре должно будет сообщено официально.

По информации журналиста Николо Скиры, Де Дзерби после ухода из «Шахтера» настроен взять творческий отпуск и какое-то время отдохнуть от работы.

Интерес к сотрудничеству с итальянским коучем проявляли «Галатасарай», «Атлетик» и «Борнмут», но Де Дзерби им отказал. Даже с «Марселем», где Роберто были готовы предложить интересный проект коуч вести переговоры отказался, хотя накануне СМИ сватали итальянца в этот клуб.

Напомним, что украинские СМИ сватают в «Шахтер» на место Де Дзерби нынешнего коуча «Днепра-1» Игора Йовичевича.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Remark
Бедняга. А в Шахтере прям переработался, особенно последние полгода... Да и учитывая график наших клубов, то они в год 3-4 месяца точно в отпуске, если не больше. Ему бы в АПЛ поработать )))
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