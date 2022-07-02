Возьмет творческий отпуск. Де Дзерби после Шахтера хочет отдохнуть
Вероятнее всего, тренер покинет стан «горняков» и какое-то время будет безработным
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби готовится к тому, чтобы покинуть свой пост, о чем вскоре должно будет сообщено официально.
По информации журналиста Николо Скиры, Де Дзерби после ухода из «Шахтера» настроен взять творческий отпуск и какое-то время отдохнуть от работы.
🚨 Escl. - Roberto #DeZerbi si prenderà un anno sabbatico dopo l’esperienza allo #Shakhtar. In queste ultime settimane l’avevano cercato #AthleticClub, #Galatasaray e #Bournemouth, ma ha sempre declinato. Nessuna trattativa neppure con l’#OlympiqueMarseille. #calciomercato #OM— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2022
Интерес к сотрудничеству с итальянским коучем проявляли «Галатасарай», «Атлетик» и «Борнмут», но Де Дзерби им отказал. Даже с «Марселем», где Роберто были готовы предложить интересный проект коуч вести переговоры отказался, хотя накануне СМИ сватали итальянца в этот клуб.
Напомним, что украинские СМИ сватают в «Шахтер» на место Де Дзерби нынешнего коуча «Днепра-1» Игора Йовичевича.
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