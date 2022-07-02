Возьмет творческий отпуск. Де Дзерби после Шахтера хочет отдохнуть

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби готовится к тому, чтобы покинуть свой пост, о чем вскоре должно будет сообщено официально.

По информации журналиста Николо Скиры, Де Дзерби после ухода из «Шахтера» настроен взять творческий отпуск и какое-то время отдохнуть от работы.

Интерес к сотрудничеству с итальянским коучем проявляли «Галатасарай», «Атлетик» и «Борнмут», но Де Дзерби им отказал. Даже с «Марселем», где Роберто были готовы предложить интересный проект коуч вести переговоры отказался, хотя накануне СМИ сватали итальянца в этот клуб.

Напомним, что украинские СМИ сватают в «Шахтер» на место Де Дзерби нынешнего коуча «Днепра-1» Игора Йовичевича.