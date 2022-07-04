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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус нанял экс-тренера Шахтера в штаб Аллегри
Италия
04 июля 2022, 21:06 |
413
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус нанял экс-тренера Шахтера в штаб Аллегри

Паоло Бьянко был одним из ассистентов Роберто Де Дзерби

04 июля 2022, 21:06 |
413
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус нанял экс-тренера Шахтера в штаб Аллегри
ФК Ювентус. Паоло Бьянко

Туринский «Ювентус» официально объявил о подписании контракта с 44-летним тренером Паоло Бьянко, который до этого входил в штаб Роберто Де Дзерби в «Шахтере».

В «Ювентусе» Бьянко будет ассистировать наставнику первой команды Массимилиано Аллегри.

По информации итальянских журналистов, Аллегри лично связывался с Бьянко, чтобы убедить того присоединиться к «Ювентусу», так как у специалиста было предложение возглавить «Каррарезе», выступающий в Серии С.

Отметим, что Бьянко принял решение покинуть «Шахтер» после начала российско-украинской войны, несмотря на то, что его контракт с «горняками», как и у всех членов штаба Де Дзерби, был рассчитан до лета 2023 года.

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Источник ФК Ювентус
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