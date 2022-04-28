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Ассистент Де Дзерби в Шахтере Бьянко: «Повезло, что покинул Украину»

Специалист не собирается возвращаться в стан «горняков»

  • 28.04.2022 12:07
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Ассистент Де Дзерби в Шахтере Бьянко: «Повезло, что покинул Украину»
© ФК Шахтер. Паоло Бьянко

Один из ассистентов главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби Паоло Бьянко заявил, что ему повезло уехать из Украины, которая с 24 февраля ведет борьбу с российскими оккупантами.

«Все происходило быстро. До этого МИД и посольство советовали нам покинуть страну. Намеки на российское вторжение ощущались с середины ноября. Мы работали до дня перед началом войны, 24 февраля. Нас разбудили бомбы, это было трудное время. Часы ожидания тянулись бесконечно как для нас, так и для членов наших семей, которые ждали новостей из Италии. Мы не давали себе спать мысленно, потому что каким-то образом нам нужно было уехать. Потом нам повезло, и через несколько дней мы покинули Украину».

Кроме того, Бьянко подтвердил, что покинул «Шахтер», несмотря на контракт, который у него был рассчитан до лета 2023 года.

«Я решил уйти в одиночку и возобновить свой путь, начатый несколько лет назад в Сиракузах. Я хочу быть тренером. Я уже сообщил об этом Роберто в январе. Я прекрасно провел время с ним и многому научился. Два с половиной года назад, когда он предложил сотрудничать с ним, я немного колебался, потому что это было не то, чем я хотел заниматься. Но после этого опыта я обогатил свой профессиональный фон, и сейчас амбиции каждого из нас превалируют над другими аспектами», - заявил Бьянко.

Ранее Роберто Де Дзерби выражал сожаление, что не всего его ассистенты приняли решение вернуться к работе в «Шахтере». В частности, помимо Бьянко сообщалось об уходе главного ассистента итальянца Давиде Поссанцини.

Источник — QdS.it

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