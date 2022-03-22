Один из ассистентов Де Дзерби решил покинуть Шахтер

Ассистент главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби Паоло Бьянко заявил, что собирается вскоре покинуть донецкий клуб и начать самостоятельную карьеру.

«Роберто всегда знал, что я хочу тренировать. В октябре 2019 года, когда он попросил меня сотрудничать, я ответил согласием. Это были два с половиной захватывающих года между «Сассуоло» и «Шахтером», я многому научился и всегда буду благодарить его. Мы хотели бы продолжать работать вместе, но у меня есть свои цели и амбиции, он знает об этом, я уже сообщил ему, что в конце этого сезона я ухожу. Если бы у меня был шанс, то я бы также хотел поехать за границу», - сказал Бьянко.

44-летний Паоло Бьянко, как и весь штаб Роберто Де Дзерби, имеет контракт с «Шахтером» до лета 2023 года. В стане «горняков» Бьянко является тренером по технике.