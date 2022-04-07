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Главный ассистент Де Дзерби покинет Шахтер

Вероятно, Давиде Поссанцини прекратит работу с «горняками»

  • 07.04.2022 13:00
  • 624 просмотра
  • 1 комментарий
Главный ассистент Де Дзерби покинет Шахтер
© ФК Шахтер. Давиде Поссанцини

46-летний итальянский специалист Давиде Поссанцини, который является главным ассистентом Роберто Де Дзерби в «Шахтере», не будет продолжать работу с «горняками».

По имеющейся информации, Поссанцини не прибудет в Стамбул, где «Шахтер» в сокращенном составе в ближайшие дни планирует возобновить тренировочный процесс и готовиться к ряду товарищеских матчей.

Также не будет в тренерском штабе Де Дзерби и 44-летнего Паоло Бьянко, о стремлении покинуть «Шахтер» которого сообщалось ранее.

Отметим, что Давиде Поссанцини является бессменным ассистентом Роберто Де Дзерби с 2016 года. Вместе с нынешним главным тренером «Шахтера» этот специалист поработал в итальянских «Фодже», «Палермо», «Беневенто» и «Сассуоло».

Источник — Sky Sport Italia

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sl1d3r1985, 07.04.2022 13:29
    -1
    Крыски начинают бежать с тонущего корабля ! К чему бы это ?
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