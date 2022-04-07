Главный ассистент Де Дзерби покинет Шахтер

46-летний итальянский специалист Давиде Поссанцини, который является главным ассистентом Роберто Де Дзерби в «Шахтере», не будет продолжать работу с «горняками».

По имеющейся информации, Поссанцини не прибудет в Стамбул, где «Шахтер» в сокращенном составе в ближайшие дни планирует возобновить тренировочный процесс и готовиться к ряду товарищеских матчей.

Также не будет в тренерском штабе Де Дзерби и 44-летнего Паоло Бьянко, о стремлении покинуть «Шахтер» которого сообщалось ранее.

Отметим, что Давиде Поссанцини является бессменным ассистентом Роберто Де Дзерби с 2016 года. Вместе с нынешним главным тренером «Шахтера» этот специалист поработал в итальянских «Фодже», «Палермо», «Беневенто» и «Сассуоло».