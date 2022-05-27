Идет из Шахтера в Каррарезе. Экс-помощник Де Дзерби возвращается в Италию
Об уходе из украинского клуба Паоло Бьянко заявлял еще в марте
Бывший ассистент главного тренера «Шахтера» Паоло Бьянко, который перебирался в Украину вместе с Роберто Де Дзерби, в ближайшие дни нацелен продолжить карьеру в Италии.
Бьянко стремится возобновить самостоятельную тренерскую карьеру, и оценивает все имеющиеся для этого варианты.
В настоящий момент Бьянко ведет переговоры с «Каррарезе» - клубе, выступающем в итальянской Серии С, который пока еще имеет главного тренера в лице известного в прошлом форварда «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале.
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