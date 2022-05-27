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  4. Идет из Шахтера в Каррарезе. Экс-помощник Де Дзерби возвращается в Италию
Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 10:17 |
54
0

Идет из Шахтера в Каррарезе. Экс-помощник Де Дзерби возвращается в Италию

Об уходе из украинского клуба Паоло Бьянко заявлял еще в марте

27 мая 2022, 10:17 |
54
0
Идет из Шахтера в Каррарезе. Экс-помощник Де Дзерби возвращается в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Бьянко

Бывший ассистент главного тренера «Шахтера» Паоло Бьянко, который перебирался в Украину вместе с Роберто Де Дзерби, в ближайшие дни нацелен продолжить карьеру в Италии.

Бьянко стремится возобновить самостоятельную тренерскую карьеру, и оценивает все имеющиеся для этого варианты.

В настоящий момент Бьянко ведет переговоры с «Каррарезе» - клубе, выступающем в итальянской Серии С, который пока еще имеет главного тренера в лице известного в прошлом форварда «Удинезе» и сборной Италии Антонио Ди Натале.

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Паоло Бьянко Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби назначение тренера Каррарезе Антонио Ди Натале
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Источник SassuoloNews.net
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