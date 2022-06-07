Ассистент Де Дзерби в Шахтере может войти в штаб Аллегри в Ювентусе

Один из ассистентов Роберто Де Дзерби в донецком «Шахтере» Паоло Бьянко принял решение покинуть украинский клуб.

Ныне в услугах Бьянко интересуется «Ювентус», где кандидатуру помощника Де Дзерби рассматривают в качестве усиления тренерского штаба Массимилиано Аллегри.

На текущий момент сообщается, что стороны находятся в постоянном диалоге.

Контракт Бьянко с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Бьянко может покинуть стан «горняков» ради возможности самостоятельной работы с «Каррарезе».