Ассистент Де Дзерби в Шахтере может войти в штаб Аллегри в Ювентусе
Паоло Бьянко не продолжит работу в донецком клубе
Один из ассистентов Роберто Де Дзерби в донецком «Шахтере» Паоло Бьянко принял решение покинуть украинский клуб.
Ныне в услугах Бьянко интересуется «Ювентус», где кандидатуру помощника Де Дзерби рассматривают в качестве усиления тренерского штаба Массимилиано Аллегри.
На текущий момент сообщается, что стороны находятся в постоянном диалоге.
Контракт Бьянко с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что Бьянко может покинуть стан «горняков» ради возможности самостоятельной работы с «Каррарезе».
Possibile un nuovo ingresso nello staff tecnico di Max #Allegri per la prossima stagione. Casting aperto: dialogo in corso con Paolo #Bianco, allenato proprio dal tecnico livornese al Cagliari ⚪️⚫️ @GoalItalia— Romeo Agresti (@romeoagresti) June 6, 2022
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