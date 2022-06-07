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  4. Ассистент Де Дзерби в Шахтере может войти в штаб Аллегри в Ювентусе
Украина. Премьер лига
07 июня 2022, 10:16 |
47
0

Ассистент Де Дзерби в Шахтере может войти в штаб Аллегри в Ювентусе

Паоло Бьянко не продолжит работу в донецком клубе

07 июня 2022, 10:16 |
47
0
Ассистент Де Дзерби в Шахтере может войти в штаб Аллегри в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Бьянко (справа)

Один из ассистентов Роберто Де Дзерби в донецком «Шахтере» Паоло Бьянко принял решение покинуть украинский клуб.

Ныне в услугах Бьянко интересуется «Ювентус», где кандидатуру помощника Де Дзерби рассматривают в качестве усиления тренерского штаба Массимилиано Аллегри.

На текущий момент сообщается, что стороны находятся в постоянном диалоге.

Контракт Бьянко с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Бьянко может покинуть стан «горняков» ради возможности самостоятельной работы с «Каррарезе».

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Паоло Бьянко Шахтер Донецк Ювентус назначение тренера Массимилиано Аллегри Роберто Де Дзерби
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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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