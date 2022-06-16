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  4. Экс-тренер Шахтера возглавил молодежную команду Брешии
Италия
16 июня 2022, 18:45 |
538
0

Экс-тренер Шахтера возглавил молодежную команду Брешии

Давиде Поссанцини еще недавно работал ассистентом Роберто Де Дзерби

16 июня 2022, 18:45 |
538
0
Экс-тренер Шахтера возглавил молодежную команду Брешии
ФК Брешия. Давиде Поссанцини

Бывший первый ассистент главного тренера «Шахтера» Давиде Поссанцини, входивший до недавнего времени в штаб Роберто Де Дзерби, получил назначение на пост наставника молодежной команды «Брешии».

Условия сотрудничества между сторонами не разглашаются.

Поссанцини на заре своей тренерской карьеры, с 2013 по 2016 годы, работал с юниорами «Брешии», после чего принял приглашение от Де Дзерби и вошел в штаб этого наставника в «Фодже». С тех пор Поссанцини был первым ассистентом Де Дзерби во всех клубах, в которых работал Роберто, однако после начала российско-украинской войны решил уйти из «Шахтера» до того, как какое-либо решение примет его босс.

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Давиде Поссанцини Брешия назначение тренера
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Источник ФК Брешия
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