Экс-тренер Шахтера возглавил молодежную команду Брешии
Давиде Поссанцини еще недавно работал ассистентом Роберто Де Дзерби
Бывший первый ассистент главного тренера «Шахтера» Давиде Поссанцини, входивший до недавнего времени в штаб Роберто Де Дзерби, получил назначение на пост наставника молодежной команды «Брешии».
Условия сотрудничества между сторонами не разглашаются.
Поссанцини на заре своей тренерской карьеры, с 2013 по 2016 годы, работал с юниорами «Брешии», после чего принял приглашение от Де Дзерби и вошел в штаб этого наставника в «Фодже». С тех пор Поссанцини был первым ассистентом Де Дзерби во всех клубах, в которых работал Роберто, однако после начала российско-украинской войны решил уйти из «Шахтера» до того, как какое-либо решение примет его босс.
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