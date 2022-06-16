Экс-тренер Шахтера возглавил молодежную команду Брешии

Бывший первый ассистент главного тренера «Шахтера» Давиде Поссанцини, входивший до недавнего времени в штаб Роберто Де Дзерби, получил назначение на пост наставника молодежной команды «Брешии».

Условия сотрудничества между сторонами не разглашаются.

Поссанцини на заре своей тренерской карьеры, с 2013 по 2016 годы, работал с юниорами «Брешии», после чего принял приглашение от Де Дзерби и вошел в штаб этого наставника в «Фодже». С тех пор Поссанцини был первым ассистентом Де Дзерби во всех клубах, в которых работал Роберто, однако после начала российско-украинской войны решил уйти из «Шахтера» до того, как какое-либо решение примет его босс.