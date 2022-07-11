Что будет с Футболами? Ахметов уходит из медийного бизнеса

Владелец донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов официально сообщил о том, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса. Такое решение связано со вступлением в силу в Украине закона об олигархах.

Ахметов заявил, что «Медиа группа Украина», в состав которой входят и телеканалы «Футбол», будет передана в государственное владение:

«На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ», - заявил Ахметов.

Какая судьба ждет телеканалы «Футбол» - закрытие или передача государству – пока что не известно. Телеканал «Футбол» начал свое вещание осенью 2008 года.