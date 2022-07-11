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  4. Что будет с Футболами? Ахметов уходит из медийного бизнеса
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 17:39 | Обновлено 11 июля 2022, 18:21
1655
4

Что будет с Футболами? Ахметов уходит из медийного бизнеса

Будущее телеканалов под вопросом

11 июля 2022, 17:39 | Обновлено 11 июля 2022, 18:21
1655
4
Что будет с Футболами? Ахметов уходит из медийного бизнеса
ФК Шахтер. Ринат Ахметов

Владелец донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов официально сообщил о том, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса. Такое решение связано со вступлением в силу в Украине закона об олигархах.

Ахметов заявил, что «Медиа группа Украина», в состав которой входят и телеканалы «Футбол», будет передана в государственное владение:

«На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ», - заявил Ахметов.

Какая судьба ждет телеканалы «Футбол» - закрытие или передача государству – пока что не известно. Телеканал «Футбол» начал свое вещание осенью 2008 года.

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Ринат Ахметов телеканал Футбол 1/2/3 Шахтер Донецк
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