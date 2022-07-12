Источник: Сделка заключена. Брентфорд представит Ярмолюка на этой неделе

Молодой полузащитник «Днепра-1» Егор Ярмолюк станет игроком английского «Брентфорда», который следующий сезон проведет в АПЛ.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, сделка заключена, а Ярмолюк получил британскую визу, необходимую для работы в Англии. «Брентфорд» представит украинца на этой неделе.

Отметим, что Ярмолюка признали «исключительным талантом», что позволяет получить рабочую визу без выполнения общих условий.

Сообщалось, что за трансфер Ярмолюка «Брентфорд» согласился заплатить «Днепру-1» 1,5 миллиона евро.