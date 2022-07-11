Министр спорта Украины рассказал, когда стартует новый сезон УПЛ
Матчи начнутся 23 августа
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт у себя в соцсетях рассказал о том, когда начнется новый сезон УПЛ:
«Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа – в День Государственного флага.
Договорились наработать вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями Порядок организации и проведения соревнований в условиях военного положения. Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.
Безопасность – прежде всего!
У стадионов обязательно наличие, обустроенного по всем стандартам, места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧП.
Восстановить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соперничать и болеть. Продолжаем сражаться и побеждать. Несмотря на все, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Прочно стоим на спортивном фронте.
Постоянно доказываем, украинцы – нация победителей!».
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