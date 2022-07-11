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Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 18:27 | Обновлено 11 июля 2022, 19:58
1556
1

Министр спорта Украины рассказал, когда стартует новый сезон УПЛ

Матчи начнутся 23 августа

11 июля 2022, 18:27 | Обновлено 11 июля 2022, 19:58
1556
1
Министр спорта Украины рассказал, когда стартует новый сезон УПЛ
Facebook. Вадим Гутцайт

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт у себя в соцсетях рассказал о том, когда начнется новый сезон УПЛ:

«Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа – в День Государственного флага.

Договорились наработать вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями Порядок организации и проведения соревнований в условиях военного положения. Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.

Безопасность – прежде всего!

У стадионов обязательно наличие, обустроенного по всем стандартам, места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧП.

Восстановить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соперничать и болеть. Продолжаем сражаться и побеждать. Несмотря на все, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Прочно стоим на спортивном фронте.

Постоянно доказываем, украинцы – нация победителей!».

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Олег Мандрівник
Ну это бред же
Тревоги идут иногда сериями, минуты 3 воет, потом минут 5 тихо, потом опять воет, потом опять тихо.Футболисты просто задолбаются бегать в укрытие и на поле туда-сюда
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