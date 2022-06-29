Назначен новый коуч Зари, победа женской сборной, удачный старт Костюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 июня.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера

Команду возглавил Патрик ван Леувен

1B. Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом

Колумнист Sport.ua – о новоиспеченном коуче луганской команды

2. Победа без турнирного значения. Женская сборная Украины переиграла Венгрию

Голами отметились Кравец и Овдийчук

3. Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие

Марта одолела соперницу из Великобритании, которая доигрывала с повреждением

4. Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне

Даяна стала единственной из украинок, кто не смог выиграть в первом круге основы

5. ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал о ситуации в донецком клубе

6. Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко

Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Челси»

7. ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов

Повреждены автобус команды «Кремень» и здание на территории арены

8. Почему Мотор не взяли в Лигу чемпионов

Каковы причины пролета «Мотора» мимо следующей Лиги чемпионов

9. Хет-трики полузащитников: от Мунтяна до Буяльского

Вспоминаем полузащитников, которые делали хет-трики в чемпионате Украины

10. Рафаэла Пимента – новый суперагент, которой досталась империя Мино Райолы

Холанд, Погба и Доннарумма во многом зависят от бразильянки