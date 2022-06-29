Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назначен новый коуч Зари, победа женской сборной, удачный старт Костюк
Другие новости
29 июня 2022, 07:20 | Обновлено 29 июня 2022, 07:43
290
0

Назначен новый коуч Зари, победа женской сборной, удачный старт Костюк

Главные новости за 28 июня на Sport.ua

29 июня 2022, 07:20 | Обновлено 29 июня 2022, 07:43
290
0
Назначен новый коуч Зари, победа женской сборной, удачный старт Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 июня.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера
Команду возглавил Патрик ван Леувен

1B. Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом
Колумнист Sport.ua – о новоиспеченном коуче луганской команды

2. Победа без турнирного значения. Женская сборная Украины переиграла Венгрию
Голами отметились Кравец и Овдийчук

3. Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
Марта одолела соперницу из Великобритании, которая доигрывала с повреждением

4. Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
Даяна стала единственной из украинок, кто не смог выиграть в первом круге основы

5. ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
Генеральный директор «Шахтера» рассказал о ситуации в донецком клубе

6. Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко
Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Челси»

7. ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
Повреждены автобус команды «Кремень» и здание на территории арены

8. Почему Мотор не взяли в Лигу чемпионов
Каковы причины пролета «Мотора» мимо следующей Лиги чемпионов

9. Хет-трики полузащитников: от Мунтяна до Буяльского
Вспоминаем полузащитников, которые делали хет-трики в чемпионате Украины

10. Рафаэла Пимента – новый суперагент, которой досталась империя Мино Райолы
Холанд, Погба и Доннарумма во многом зависят от бразильянки

По теме:
Старт украинок на Уимблдоне, Йовичевич покинул Днепр-1, удар по Кременчугу
Динамо сыграло вничью с швейцарским клубом, Довбика хочет купить Фенербахче
Бэйл уедет в МЛС, Ребров остается в ОАЭ, Мудрик не нужен Байеру, золото ЧМ
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
Футбол | 28 июня 2022, 08:18 1
Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»

Экс-форвард сборной Украины – о ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге

ОФИЦИАЛЬНО. Ягеллония продлила на год аренду форварда Днепра-1
Футбол | 29 июня 2022, 03:05 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ягеллония продлила на год аренду форварда Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Ягеллония продлила на год аренду форварда Днепра-1

Арендное соглашение Марка Гуаля будет действовать до конца июня 2023 года

Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 28.06.2022, 11:50
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
Футбол | 28.06.2022, 22:20
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
ФОТО. Украина – Венгрия. Победа сине-желтых. Лучшие фотомгновения
Футбол | 29.06.2022, 05:21
ФОТО. Украина – Венгрия. Победа сине-желтых. Лучшие фотомгновения
ФОТО. Украина – Венгрия. Победа сине-желтых. Лучшие фотомгновения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
28.06.2022, 00:04
Футбол
Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге
Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге
27.06.2022, 17:31 11
Война
Селезнев рассказал, почему начал общаться на украинском
Селезнев рассказал, почему начал общаться на украинском
28.06.2022, 16:05 3
Футбол
Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
28.06.2022, 18:09 16
Теннис
ВИДЕО. Перехват разговоров пилотов рф во время ракетной атаки по Украине
ВИДЕО. Перехват разговоров пилотов рф во время ракетной атаки по Украине
28.06.2022, 21:15 3
Война
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
27.06.2022, 12:38 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера
28.06.2022, 11:11 3
Футбол
Столп обороны, или Нужно ли Суркису продавать Илью Забарного
Столп обороны, или Нужно ли Суркису продавать Илью Забарного
27.06.2022, 15:08 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем