Назначен новый коуч Зари, победа женской сборной, удачный старт Костюк
Главные новости за 28 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 июня.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера
Команду возглавил Патрик ван Леувен
1B. Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом
Колумнист Sport.ua – о новоиспеченном коуче луганской команды
2. Победа без турнирного значения. Женская сборная Украины переиграла Венгрию
Голами отметились Кравец и Овдийчук
3. Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
Марта одолела соперницу из Великобритании, которая доигрывала с повреждением
4. Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
Даяна стала единственной из украинок, кто не смог выиграть в первом круге основы
5. ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
Генеральный директор «Шахтера» рассказал о ситуации в донецком клубе
6. Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко
Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Челси»
7. ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
Повреждены автобус команды «Кремень» и здание на территории арены
8. Почему Мотор не взяли в Лигу чемпионов
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9. Хет-трики полузащитников: от Мунтяна до Буяльского
Вспоминаем полузащитников, которые делали хет-трики в чемпионате Украины
10. Рафаэла Пимента – новый суперагент, которой досталась империя Мино Райолы
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