Победа без турнирного значения. Женская сборная Украины переиграла Венгрию

Чтобы претендовать хотя бы на плей-офф за выход на чемпионат мира, украинкам нужно было раньше выигрывать в шотландок, брать очки в той же Венгрии, не уступать испанкам... Имеем то, что имеем, а именно - игру сегодня, в которой любой результат не позволил бы нашей команде претендовать на второе место.

К чести наших девушек, они не вышли на поле с плохим настроением, а изо всех сил и возможностей боролись на каждом клочке поля. Преимущество венгерок было заметно только на небольшом отрезке первого тайма. Если бы у нас было лучшее развитие потенциально голевых моментов, игру закрыли бы сразу. А так удалось забить только раз – Дарья Кравец удачно пришла на угловой.

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Несмотря на не очень уверенную игру Самсон ногами (ее визави грешила тем же), руками она работала довольно неплохо – отразить удар на силу с линии вратарской сможет далеко не каждый.

Во втором тайме ситуация не изменилась – мы выглядели лучше, но то же техническое несовершенство не давало забить второй. Это удалось сделать только Овдийчук на 90 минуте - после выхода на замену Ольга уверенно реализовала выход один на один с Биро.

Конечно, на чемпионат мира мы не поедем, но, кажется, работа испанца Кортеса дает свои плоды - моментами был довольно неплохой контроль мяча. Да и победа над не очень дружественной с нами страной лишней точно не будет.

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Дальше будем играть 1 июля с Испанией.

Квалификация к женскому чемпионату мира среди женщин. Группа В.

Украина - Венгрия - 2:0.

Кравец, 27, Овдийчук, 90.

Кравчук, 31 - Д. Немет, 62, Тураньи, 74.

Украина: Самсон - Корсун (Подольская, 60), Кравец, Любовь Шматко, Романенко - Химич (Апанащенко, 75), Петрик - Кравчук (Куніна, 60), Козлова (Овдийчук, 84), Гирин - Глущенко (Панцулая, 75).

Венгрия: Биро - Попп (Д. Немет, 55), Тураньи, Л. Ковач, В. Сабо - Чисар (В. Нодь, 67), Феньвеши - Зеллер, Ваго (Чаньи, 81), Чики - Загор (Папой, 55).

Арбитр: Фатима Зангене (Норвегия).

Стадион: «Сталь» (Жешув, Польша).

УКРАИНА - ВЕНГРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА