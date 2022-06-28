Победа без турнирного значения. Женская сборная Украины переиграла Венгрию
Голами отметились Кравец и Овдийчук
Чтобы претендовать хотя бы на плей-офф за выход на чемпионат мира, украинкам нужно было раньше выигрывать в шотландок, брать очки в той же Венгрии, не уступать испанкам... Имеем то, что имеем, а именно - игру сегодня, в которой любой результат не позволил бы нашей команде претендовать на второе место.
К чести наших девушек, они не вышли на поле с плохим настроением, а изо всех сил и возможностей боролись на каждом клочке поля. Преимущество венгерок было заметно только на небольшом отрезке первого тайма. Если бы у нас было лучшее развитие потенциально голевых моментов, игру закрыли бы сразу. А так удалось забить только раз – Дарья Кравец удачно пришла на угловой.
Несмотря на не очень уверенную игру Самсон ногами (ее визави грешила тем же), руками она работала довольно неплохо – отразить удар на силу с линии вратарской сможет далеко не каждый.
Во втором тайме ситуация не изменилась – мы выглядели лучше, но то же техническое несовершенство не давало забить второй. Это удалось сделать только Овдийчук на 90 минуте - после выхода на замену Ольга уверенно реализовала выход один на один с Биро.
Конечно, на чемпионат мира мы не поедем, но, кажется, работа испанца Кортеса дает свои плоды - моментами был довольно неплохой контроль мяча. Да и победа над не очень дружественной с нами страной лишней точно не будет.
Дальше будем играть 1 июля с Испанией.
Квалификация к женскому чемпионату мира среди женщин. Группа В.
Украина - Венгрия - 2:0.
Кравец, 27, Овдийчук, 90.
Кравчук, 31 - Д. Немет, 62, Тураньи, 74.
Украина: Самсон - Корсун (Подольская, 60), Кравец, Любовь Шматко, Романенко - Химич (Апанащенко, 75), Петрик - Кравчук (Куніна, 60), Козлова (Овдийчук, 84), Гирин - Глущенко (Панцулая, 75).
Венгрия: Биро - Попп (Д. Немет, 55), Тураньи, Л. Ковач, В. Сабо - Чисар (В. Нодь, 67), Феньвеши - Зеллер, Ваго (Чаньи, 81), Чики - Загор (Папой, 55).
Арбитр: Фатима Зангене (Норвегия).
Стадион: «Сталь» (Жешув, Польша).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Генеральный директор «Шахтера» рассказал о ситуации в донецком клубе
Повреждены автобус команды «Кремень» и здание на территории арены