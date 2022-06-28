ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
Генеральный директор «Шахтера» рассказал о ситуации в донецком клубе
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о ситуации в донецком клубе:
«У нас были успешные результаты и трансферные кампании. Мы искали и покупали игроков и получали прибыль даже в сложных ситуациях.
Мы уехали из Донецка в 2014 году, а потом у нас был COVID-19. Мы играли по всей Украине. Мы думали, что это будут худшие времена, и что мы достигли дна.
Но теперь (из-за войны) мы опустились еще глубже. Каждый день мы живем в режиме выживания».
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