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  4. ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 22:20 | Обновлено 28 июня 2022, 22:23
3121
2

ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»

Генеральный директор «Шахтера» рассказал о ситуации в донецком клубе

28 июня 2022, 22:20 | Обновлено 28 июня 2022, 22:23
3121
2
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о ситуации в донецком клубе:

«У нас были успешные результаты и трансферные кампании. Мы искали и покупали игроков и получали прибыль даже в сложных ситуациях.

Мы уехали из Донецка в 2014 году, а потом у нас был COVID-19. Мы играли по всей Украине. Мы думали, что это будут худшие времена, и что мы достигли дна.

Но теперь (из-за войны) мы опустились еще глубже. Каждый день мы живем в режиме выживания».

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Сергей Палкин Шахтер Донецк российско-украинская война
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Источник The Athletic
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mastorent
в режиме выживания живём мы, а не вы
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