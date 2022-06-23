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  4. Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 19:13 |
1074
0

Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»

Клуб готов продавать игроков

23 июня 2022, 19:13 |
1074
0
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уверен, что никто из легионеров команды не будет играть матчи УПЛ, если чемпионат решат играть в Украине.

«Мы не можем покупать игроков, можем только продавать. Что мы можем предложить иностранным игрокам? Только Лигу чемпионов, и то пока нет информации, где мы будем играть».

«Если чемпионат Украины пройдет в другой стране, то некоторых легионеров можно будет удержать. Если нет, то без шансов. Никто из них не будет играть в Украине», - сказал Палкин.

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Источник The Athletic
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