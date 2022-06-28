Рафаэла Пимента – новый суперагент, которой досталась империя Мино Райолы

В конце апреля футбольный мир всколыхнула новость о преждевременной кончине суперагента Мино Райолы. Он умер в Милане на 55-м году жизни, оставив после себя грандиозное наследие в виде агентства, клиентами которого являются звезды первой величины – Эрлинг Холанд, Поль Погба, Джанлуиджи Доннарумма, Маттейс де Лигт, Марко Верратти и другие.

Райола обладал феноменальной особенностью – ему всегда удавалось быть на виду, причем иметь свою точку зрения, которую он не боялся отстаивать в спорах с самыми серьезными собеседниками. В футбол Мино попал именно благодаря своему характеру. Изначально Райола работал в ресторанном бизнесе, где одним из постоянных клиентов его заведений являлся президент второлигового нидерландского клуба «Харлем» Андре ван Эрден. С последним у Мино часто возникали эмоциональные дискуссии, в ходе которых футбольный босс получал от собеседника критику за неправильное ведение дел. В определенный момент ван Эрдену надоело выслушивать негатив от молодого на тот момент Райолы, и того назначили на пост спортивного директора «Харлема».

Свой характер и твердость духа Райола впоследствии проявлял и в агентском бизнесе. В мире футбола, пожалуй, нет людей, которые бы не знали базовых деталей переговорного процесса между Полем Погба и «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. Тогда интересы молодого француза представлял именно Райола, контактировавший непосредственно с легендарным менеджером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном.

Известно, что переговоры Погба и МЮ завершились неудачей, вследствие чего хавбек свободным агентом укатил в «Ювентус». Райола же заявил Фергюсону прямо в лицо, что «такое предложение не приняли бы даже мои чихуахуа», в ответ на что именитый шотландец публично обозвал Мино «лохом».

Но Райоле было плевать, кто и что о нем говорил. Он занимался бизнесом, отстаивая интересы своих клиентов и, конечно же, не забывая о своих собственных. После того, когда нидерландского агента не стало, многие аналитики из мира футбола предположили, что топовые клиенты Райолы разбредутся по другим агентствам. Однако пока дело ограничилось уходом Ромелу Лукаку и Маркуса Тюрама, причем оба приняли решения перейти «под крыло» к другим посредникам еще до смерти Мино.

Сейчас же на первый план в агентстве, созданном Райолой, выходит бразильский профессор права Рафаэла Пимента. Об этой женщине известно крайне немного. В конечном итоге, сложно отыскать какие-либо однозначные сведения о ее возрасте и семейном положении, но для футбола подобные нюансы все-таки не столь важны. Куда интереснее то, что Пимента бок о бок с Райолой проработала последние 18 лет, и это при том, что Мино, по свидетельствам знающих людей, был невероятно подозрительным человеком, и предпочитал не подпускать к себе незнакомцев. Во многом из-за последнего фактора в агентстве Райолы, несмотря на огромное количество звездных клиентов, было минимум сотрудников – он сам, его двоюродный брат Винченцо, сыновья Марио и Габриэле, секретарь, скаут-разведчик, эксперт по коммуникациям, а также Рафаэла Пимента.

По имеющимся в СМИ данным, Пимента изучала юриспруденцию в университете Сан-Паулу, прежде чем трудоустроилась в антимонопольный комитет Бразилии во времена президентства Фернанду Энрики Кардозу. Уже в те времена женщина заработала имидж приверженца крайне строгого подхода, что передалось и на последующую ее работу уже вместе с Райолой.

Мино впервые познакомился с Пиментой в Бразилии в 1998 году, когда женщина помогала решить юридические аспекты Ривалдо и Сезару Сампайо, решившим основать футбольный клуб под названием «Гуаратингета». Новообразовавшаяся команда требовала огласки о себе в СМИ, для чего был организован ряд товарищеских матчей, на один из которых из Европы и прилетел Райола. Впоследствии это знакомство сыграло ключевую роль для успеха агентского проекта Мино.

Райола и Пимента успешно дополняли друг друга в работе. Первый был экстравертом и любил оказываться на первых полосах футбольных изданий, в то время как бразильянка предпочитала всегда оставаться на заднем плане. При этом, Пимента имела безграничный кредит доверия от нидерландца. Более того, во многом именно Рафаэла и вела ту принципиально строгую линию переговоров с футбольными клубами, которая принесла славу и некий оттенок скандальности агентству Райолы.

Издание The Athletic со ссылкой на неназванного босса клуба английской Премьер-лиги отмечало, что Пимента – это не только «самый важный человек в футболе из числа тех, о которых никто ничего не знает», но еще и однозначно «самый жесткий переговорщик из всех когда-либо существовавших». Поговаривали, что когда Рафаэла Пимента садилась за стол переговоров, то ее женственность покидала ее напрочь, а наружу вырывался прожженный юрист и адвокат, работавший до последнего над самыми, казалось бы, малозначительными подробностями контракта.

Есть и другие свидетельства, говорящие в пользу невероятной значимости и влиятельности Пименты в агентстве Райолы. Некоторые из них указывают на то, что Поль Погба предпочитает не принимать важных решений не только в футбольной карьере, но и в повседневной жизни, пока не получит совет от Пименты. Французский хавбек даже познакомил Рафаэлу со своими детьми, которые называют женщину не иначе, как «тетя Рафа».

О том, что Пимента сможет стать новым суперагентом мирового футбола и достойно продолжить путь Мино Райолы говорят и недавние сделки, заключенные при прямом посредничестве Рафаэлы. Речь о переходах Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити», а также Райана Гравенберха и Нуссаира Мазрауи из «Аякса» в «Баварию».

После смерти Райолы Пимента продолжит управлять агентством нидерландца вместе с двумя сыновьями Мино. Очевидно, что бразильянке абсолютно не нужны пиар и публичность, а потому она, как и раньше, будет стараться держаться в тени, а на первый план выйдут Марио Райола и его брат Габриэле. Говорят, последние уже прониклись идеями своего отца и почувствовали вкус агентского бизнеса в футболе, но в ближайшие годы им еще предстоит узнать множество уловок и тонкостей, которыми умело пользовался их отец Мино. Очевидно и то, что Рафаэла Пимента возьмет на себя большую часть ответственности за бизнес семейства Райолы, а еще «тетя Рафа» обязательно поможет наследникам известного агента стать максимально успешными в том деле, которому сама посвятила уже почти два десятилетия своей жизни.