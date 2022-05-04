Мино Райола: суперагент, бизнесмен и второй отец Балотелли
Блогер Sport.ua – об одной из самых противоречивых фигур в современном футболе
В субботу, 30 апреля, официально стало известно о том, что умер футбольный агент Мино Райола. Подобные известия появлялись и раньше, но их опровергал сам итальянец. В итоге семья агента все-таки подтвердила его кончину. Причину смерти они называть не стали, ссылаясь на право конфиденциальности. По данным СМИ, Райола умер от болезни легких, которая была у него продолжительной. Всемирно известному агенту было 54 года.
Все поверхностно знали Райолу по его громким высказываниям и большим финансовым запросам, но мало кто обращал внимание на его личность. Родился Мино на юге Италии в городе Ночера-Инферьоре провинции Салерно. Когда будущем футбольному агенту было 11 лет, его семья переехала в голландский город Харлем. Там отец Райолы открыл пиццерию, в которой работал его сын.
В течение многих лет Мино мыл полы и обслуживал столики. Со временем отец заметил у парня деловую хватку и поручил ему вести бухгалтерию. Вскоре после этого Райола-младший начал заключать контракты на поставку лучших помидоров и моцареллы.
Недалеко от пиццерии, в которой работал Мино, располагались офисы Футбольного союза Нидерландов. Молодой итальянец стал туда наведываться. Именно там, в Нидерландах, Райола и начал вливаться в футбольное сообщество.
Его первой сделкой был переход вингера Брайана Роя из «Аякса» в «Фоджу» зимой 1993 года.
Мино пообещал представителям итальянского клуба, что его услуги обойдутся им в 2 раза дешевле, чем услуги других посредников. Хотя, конечно, со временем финансовые требования самого итальянца стали стремительно увеличиваться.
«Нас связывает дружба, основанная на нескольких столкновениях. Мино — хорошо подготовленный, хитрый агент, но очень корректный. У него есть такая черта – он говорит все, что думает, в том числе свои финансовые требования, которые всегда непомерны, но ясны», – так описал сотрудничество с Райолой нынешний генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.
Первой громкой сделкой Райолы был переход Павела Недведа из пражской «Спарты» в «Лацио» летом 1996 года. А самым запоминающимся стал, пожалуй, трансфер Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» летом 2016-го за 105 млн евро. Мино заработал на этой сделке 22 миллиона, что стало рекордной суммой комиссионных среди всех футбольных агентов.
В последнее время итальянец зарабатывал более 70-ти млн евро в год. Он стал третьим самым высокооплачиваемым футбольным агентом после Жорже Мендеша и Джонатана Барнетта.
Первым делом Райола отличался от своих конкурентов внешностью. Он почти никогда не носил костюмы, а на переговоры приходил в повседневной одежде. В этом, по мнению итальянца, заключалась его особенность. Мино хотел, чтобы представители клубов сначала его недооценивали, а потом, в ходе разговора, понимали, что этот парень не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Многие функционеры не любили Райолу, но своей простотой и прямолинейностью он буквально захватывал сердца футболистов, особенно молодых. Для них он был близким товарищем, который до последнего отставил их интересы.
Одним из главных клиентов Райолы был Златан Ибрагимович. Примечательно, что нынешний форвард «Милана» сам захотел, чтобы его интересы представлял итальянец. Тот обратился к Мино с соответствующим предложением, на что получил резкий отказ. Это не оттолкнуло шведа. Наоборот, он увидел в Райоле близкого по духу человека и еще сильнее захотел, чтобы он представлял его интересы.
С тех пор Златан и Мино стали большими друзьями. Из-него итальянец даже повздорил с Хосепом Гвардиолой, у которого были не лучшие отношения с Ибрагимовичем. Для Мино не существовало авторитетов, если нужно было отстоять интересы своего клиента.
Среди футболистов, которые пользовались услугами Райолы, есть и другие громкие имена: Эрлинг Холланд, Марко Верратти, Марио Балотелли, Джанлуиджи Доннарумма, Маттейс де Лигт. Мино никогда не переставал думать о своих клиентах. Даже будучи в тяжелом состоянии он продолжал работать над переходом Холанда в «Манчестер Сити».
Этот трансфер по-прежнему может состояться, да и с другими парнями, наверняка, все будет в порядке. Итальянец оставил после себя четко работающее агентство Raiola Sport Business Strategy. Вероятно, далее делами Мино будут заниматься его двоюродный брат Винченцо Райола и бразильский юрист Рафаэла Пьимента.
Футболисты уже несколько дней прощаются с Райолой. Особенно трогательное послание оставил Балотелли, у которого была особая душевная связь с его теперь уже бывшим агентом. Для многих из них он был наставником, другом и братом, а для Марио – вторым отцом.
Getty Images/Global Images Ukraine. Мино Райола и Марио Балотелли
«Ты всегда будешь со мной в жизни и в футболе! Твои упреки, помощь, советы, шутки и стратегии всегда будут в моей голове. Я люблю тебя и всегда буду любить как второго отца, и я знаю, что оттуда, сверху, ты всегда будешь присутствовать в нашей жизни! Счастливого пути, Мино», – написал Балотелли.
Лучше и не скажешь.
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