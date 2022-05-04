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Италия
04 мая 2022, 13:10 | Обновлено 04 мая 2022, 13:32
472
0

Мино Райола: суперагент, бизнесмен и второй отец Балотелли

Блогер Sport.ua – об одной из самых противоречивых фигур в современном футболе

04 мая 2022, 13:10 | Обновлено 04 мая 2022, 13:32
472
0
Мино Райола: суперагент, бизнесмен и второй отец Балотелли
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 апреля, официально стало известно о том, что умер футбольный агент Мино Райола. Подобные известия появлялись и раньше, но их опровергал сам итальянец. В итоге семья агента все-таки подтвердила его кончину. Причину смерти они называть не стали, ссылаясь на право конфиденциальности. По данным СМИ, Райола умер от болезни легких, которая была у него продолжительной. Всемирно известному агенту было 54 года.

Все поверхностно знали Райолу по его громким высказываниям и большим финансовым запросам, но мало кто обращал внимание на его личность. Родился Мино на юге Италии в городе Ночера-Инферьоре провинции Салерно. Когда будущем футбольному агенту было 11 лет, его семья переехала в голландский город Харлем. Там отец Райолы открыл пиццерию, в которой работал его сын.

В течение многих лет Мино мыл полы и обслуживал столики. Со временем отец заметил у парня деловую хватку и поручил ему вести бухгалтерию. Вскоре после этого Райола-младший начал заключать контракты на поставку лучших помидоров и моцареллы.

Недалеко от пиццерии, в которой работал Мино, располагались офисы Футбольного союза Нидерландов. Молодой итальянец стал туда наведываться. Именно там, в Нидерландах, Райола и начал вливаться в футбольное сообщество.

Его первой сделкой был переход вингера Брайана Роя из «Аякса» в «Фоджу» зимой 1993 года.

Мино пообещал представителям итальянского клуба, что его услуги обойдутся им в 2 раза дешевле, чем услуги других посредников. Хотя, конечно, со временем финансовые требования самого итальянца стали стремительно увеличиваться.

«Нас связывает дружба, основанная на нескольких столкновениях. Мино — хорошо подготовленный, хитрый агент, но очень корректный. У него есть такая черта – он говорит все, что думает, в том числе свои финансовые требования, которые всегда непомерны, но ясны», – так описал сотрудничество с Райолой нынешний генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.

Первой громкой сделкой Райолы был переход Павела Недведа из пражской «Спарты» в «Лацио» летом 1996 года. А самым запоминающимся стал, пожалуй, трансфер Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» летом 2016-го за 105 млн евро. Мино заработал на этой сделке 22 миллиона, что стало рекордной суммой комиссионных среди всех футбольных агентов.

В последнее время итальянец зарабатывал более 70-ти млн евро в год. Он стал третьим самым высокооплачиваемым футбольным агентом после Жорже Мендеша и Джонатана Барнетта.

Первым делом Райола отличался от своих конкурентов внешностью. Он почти никогда не носил костюмы, а на переговоры приходил в повседневной одежде. В этом, по мнению итальянца, заключалась его особенность. Мино хотел, чтобы представители клубов сначала его недооценивали, а потом, в ходе разговора, понимали, что этот парень не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Многие функционеры не любили Райолу, но своей простотой и прямолинейностью он буквально захватывал сердца футболистов, особенно молодых. Для них он был близким товарищем, который до последнего отставил их интересы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мино Райола и Златан Ибрагимович

Одним из главных клиентов Райолы был Златан Ибрагимович. Примечательно, что нынешний форвард «Милана» сам захотел, чтобы его интересы представлял итальянец. Тот обратился к Мино с соответствующим предложением, на что получил резкий отказ. Это не оттолкнуло шведа. Наоборот, он увидел в Райоле близкого по духу человека и еще сильнее захотел, чтобы он представлял его интересы.

С тех пор Златан и Мино стали большими друзьями. Из-него итальянец даже повздорил с Хосепом Гвардиолой, у которого были не лучшие отношения с Ибрагимовичем. Для Мино не существовало авторитетов, если нужно было отстоять интересы своего клиента.

Среди футболистов, которые пользовались услугами Райолы, есть и другие громкие имена: Эрлинг Холланд, Марко Верратти, Марио Балотелли, Джанлуиджи Доннарумма, Маттейс де Лигт. Мино никогда не переставал думать о своих клиентах. Даже будучи в тяжелом состоянии он продолжал работать над переходом Холанда в «Манчестер Сити».

Этот трансфер по-прежнему может состояться, да и с другими парнями, наверняка, все будет в порядке. Итальянец оставил после себя четко работающее агентство Raiola Sport Business Strategy. Вероятно, далее делами Мино будут заниматься его двоюродный брат Винченцо Райола и бразильский юрист Рафаэла Пьимента. 

Футболисты уже несколько дней прощаются с Райолой. Особенно трогательное послание оставил Балотелли, у которого была особая душевная связь с его теперь уже бывшим агентом. Для многих из них он был наставником, другом и братом, а для Марио – вторым отцом.


Getty Images/Global Images Ukraine. Мино Райола и Марио Балотелли

«Ты всегда будешь со мной в жизни и в футболе! Твои упреки, помощь, советы, шутки и стратегии всегда будут в моей голове. Я люблю тебя и всегда буду любить как второго отца, и я знаю, что оттуда, сверху, ты всегда будешь присутствовать в нашей жизни! Счастливого пути, Мино», – написал Балотелли.

Лучше и не скажешь.

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Сергей Завалко
Сергей Завалко Sport.ua
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