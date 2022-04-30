Агент Мино Райола скончался

Скандально известный футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54 лет. Известие подтвердила семья агента на его странице в Twitter.
Райола в последнее время лежал в миланской клинике «Сан-Раффаэле». Его врач Альберто Зангрилло сообщал о тяжелом состоянии.
Напомним, 28 апреля итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о смерти Райолы после продолжительной болезни. Однако сам же Райола опроверг эту информацию.
Райола был является агентом Ибрагимовича, Погба, Холанда и других известных футболистов.
Источник — Twitter
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