Агент Мино Райола скончался

Скандально известный футбольный агент Мино Райола умер в возрасте 54 лет. Известие подтвердила семья агента на его странице в Twitter.

Райола в последнее время лежал в миланской клинике «Сан-Раффаэле». Его врач Альберто Зангрилло сообщал о тяжелом состоянии.

Напомним, 28 апреля итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о смерти Райолы после продолжительной болезни. Однако сам же Райола опроверг эту информацию.



Райола был является агентом Ибрагимовича, Погба, Холанда и других известных футболистов.