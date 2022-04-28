Мино РАЙОЛА: «Взбешен, что меня убивают второй раз за 4 месяца»

Известный футбольный агент Мино Райола опроверг информацию о своей смерти.
«Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: взбешен, что меня убивают второй раз за 4 месяца. Кажется, я тоже способен воскресать», - написал Райола.
54-летний Райола является агентом Ибрагимовича, Погба, Холанда и других известных футболистов.
Источник — Twitter
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