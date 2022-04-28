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Мино РАЙОЛА: «Взбешен, что меня убивают второй раз за 4 месяца»

Футбольный агент все-таки жив

  • 28.04.2022 16:44
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Мино РАЙОЛА: «Взбешен, что меня убивают второй раз за 4 месяца»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мино Райола

Известный футбольный агент Мино Райола опроверг информацию о своей смерти.

«Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: взбешен, что меня убивают второй раз за 4 месяца. Кажется, я тоже способен воскресать», - написал Райола.

54-летний Райола является агентом Ибрагимовича, Погба, Холанда и других известных футболистов.

Источник — Twitter

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    Yanker8888888888, 28.04.2022 17:45
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