Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
Марта одолела соперницу из Великобритании, которая доигрывала с повреждением
Украинская теннисистка Марта Костюк (№76 WTA) успешно стартовала на Уимблдоне.
В первом круге украинка одолела Кэти Суон из Великобритании (№184 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Кэти Суон (Великобритания) – 4:6, 6:4, 6:4
Это была первая встреча теннисисток, Суон доигрывала матч с повреждением левого бедра.
Марта второй раз подряд сыграет во втором раунде Уимблдонского турнира. В следующем круге украинка сразится против Шуай Чжан из Китая (№41 WTA).
Отметим, что 28 июня Костюк празднует 20-летие.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Недозахватчики мстят
Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Челси»
Якщо серйозно, то цей жах у виконанні Марти взагалі краще не коментувати. Нічого нового: атакуюча гра не виходить, а захисний бадмінтон непогано розбивала навіть Свон. А вітер, з яким Марта абсолютно не дружить, прогнозується у Британії ще кілька днів. По сьогоднішній грі Чжан Шуай здається майже нездоланною перешкодою.
В общем, не вау, но и не ужас-ужас... Смотрим дальше.
Я сподіваюся що з Китаянкою кефф буде проти Марти, тоді вона краще грає.