Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие

Украинская теннисистка Марта Костюк (№76 WTA) успешно стартовала на Уимблдоне.

В первом круге украинка одолела Кэти Суон из Великобритании (№184 WTA).

Уимблдон. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Кэти Суон (Великобритания) – 4:6, 6:4, 6:4

Это была первая встреча теннисисток, Суон доигрывала матч с повреждением левого бедра.

Марта второй раз подряд сыграет во втором раунде Уимблдонского турнира. В следующем круге украинка сразится против Шуай Чжан из Китая (№41 WTA).

Отметим, что 28 июня Костюк празднует 20-летие.