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  4. Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
Уимблдон
28 июня 2022, 15:23 | Обновлено 28 июня 2022, 16:50
2651
7

Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие

Марта одолела соперницу из Великобритании, которая доигрывала с повреждением

28 июня 2022, 15:23 | Обновлено 28 июня 2022, 16:50
2651
7
Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№76 WTA) успешно стартовала на Уимблдоне.

В первом круге украинка одолела Кэти Суон из Великобритании (№184 WTA).

Уимблдон. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Кэти Суон (Великобритания) – 4:6, 6:4, 6:4

Это была первая встреча теннисисток, Суон доигрывала матч с повреждением левого бедра.

Марта второй раз подряд сыграет во втором раунде Уимблдонского турнира. В следующем круге украинка сразится против Шуай Чжан из Китая (№41 WTA).

Отметим, что 28 июня Костюк празднует 20-летие.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Stanislav Matusevych
Чергова серія мелодрами "Марта, вітер і нерви". Дуже пощастило, що по той бік сітки була всього лише Свон, та ще й з пошкодженням. А то б довелося покупати собі на день народження... що, до речі? У чоловіків за сталим виразом це краватка, а у жінок? Сумочка?
Якщо серйозно, то цей жах у виконанні Марти взагалі краще не коментувати. Нічого нового: атакуюча гра не виходить, а захисний бадмінтон непогано розбивала навіть Свон. А вітер, з яким Марта абсолютно не дружить, прогнозується у Британії ще кілька днів. По сьогоднішній грі Чжан Шуай здається майже нездоланною перешкодою.
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+5
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сергей богданов
А я скажу прямо это был тихий ужас, во что Марта играет по прежнему не понятно, объясните мне иметь в арсенале многое и при этом просто перекидывать мяч? 
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+2
sv_2000
Как-то пассивно Марта играла, все грузила по центру. Подавала, в принципе, неплохо, срывы были, но в целом более-менее стабильно играла... Опять очень хорошо отподавала на матч, также, как и с Крейчиковой.
В общем, не вау, но и не ужас-ужас... Смотрим дальше.
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+2
Sashamar
Не будемо сильно прискіпливі, Марта на траві не дуже, натомість англійки на ній вирісли (300 років газон стригли  ).
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+1
sirjoga
Марта вже давно не демонструє гру, навіть, у відповідності до поточного рейтингу, якщо не брати до уваги ті поодинокі вдалі матчі, які все рідше і рідше. Тож проблема не в Марті, а в наших очікуваннях.
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0
kollekciy
Марту з перемогою та ювілеем. У Марти з англійками, на траві, не дуже йде. Добре що сьогодні таки пощастило, частково через те що подача йшла краще, ніж в попередній грі. Але атаки, сьогодні навпаки було у Марти дуже мало сьогодні, як на мене.
Я сподіваюся що з Китаянкою кефф буде проти Марти, тоді вона краще грає.    
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0
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