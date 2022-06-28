Украина. Первая лига28 июня 2022, 04:55 | Обновлено 28 июня 2022, 04:57
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ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
Повреждены автобус команды «Кремень» и здание на территории арены
28 июня 2022, 04:55 | Обновлено 28 июня 2022, 04:57
94
0
Стадион «Кременя» в Кременчуге пострадал во время ракетной атаки рашистов
Повреждены автобус команды и здание на территории арены.
27 июня орки нанесли ракетный удар по Кременчугу и попали в ТРЦ и стадион.
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