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  4. ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
Украина. Первая лига
28 июня 2022, 04:55 | Обновлено 28 июня 2022, 04:57
94
0

ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов

Повреждены автобус команды «Кремень» и здание на территории арены

28 июня 2022, 04:55 | Обновлено 28 июня 2022, 04:57
94
0
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
ТК Футбол 1/2/3

Стадион «Кременя» в Кременчуге пострадал во время ракетной атаки рашистов

Повреждены автобус команды и здание на территории арены.

27 июня орки нанесли ракетный удар по Кременчугу и попали в ТРЦ и стадион.

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Источник Sport.ua
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