Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
Даяна стала единственной из украинок, кто не смог выиграть в первом круге основы
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№74 WTA) неудачно стартовала на Уимблдоне.
В первом круге украинка проиграла Ане Богдан из Румынии (№111 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 2:6, 2:6
Ранее Даяна дважды обыгрывала эту соперницу в очных матчах.
Это было второе выступление Ястремской в основе Уимблдона. В 2019-м она дошла до четвертого круга.
В следующем круге Богдан сразится против Жасмин Паолини (№72 WTA) или Петры Квитовой (№26 WTA).
Даяна стала единственной из украинок, кто проиграл в первом круге основы. Ранее свои матчи выиграли Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк.
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