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  4. Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
Уимблдон
28 июня 2022, 18:09 | Обновлено 28 июня 2022, 18:12
912
11

Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне

Даяна стала единственной из украинок, кто не смог выиграть в первом круге основы

28 июня 2022, 18:09 | Обновлено 28 июня 2022, 18:12
912
11
Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№74 WTA) неудачно стартовала на Уимблдоне.

В первом круге украинка проиграла Ане Богдан из Румынии (№111 WTA).

Уимблдон. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 2:6, 2:6

Ранее Даяна дважды обыгрывала эту соперницу в очных матчах.

Это было второе выступление Ястремской в основе Уимблдона. В 2019-м она дошла до четвертого круга.

В следующем круге Богдан сразится против Жасмин Паолини (№72 WTA) или Петры Квитовой (№26 WTA).

Даяна стала единственной из украинок, кто проиграл в первом круге основы. Ранее свои матчи выиграли Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Stanislav Matusevych
Я сьогодні чимало критики адресував у бік Марти, але на фоні "гри" Даяни то був цілком пристойний теніс. За ганьбу, продемонстровану Ястремською на корті, потрібно позбавляти призових. 50 тисяч фунтів доходу гравця за таке "видовище" виглядає знущанням над уболівальниками.
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
axylinam
Последние три года Ястремская откровенно разочаровывает
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+4
Walle
Я уже даже и забыл, когда наслаждался её игрой. На корте одни мучения, смотреть невозможно
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+1
sirjoga
Даяна з її ударом просто виросла з цих дитячих кортів, для такої потужної молодиці корти треба в раза півтора більші. 
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+1
Александр Науменко
Ох Даяна, Даяна, йди вже краще співати, можливо вийде друга Полякова. Там розум не потрібен, та й голос теж.
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0
Леха Маслов
Ну, а чему удивляться? Генератор случайных ударов в своем репертуаре. Она просто так запрограммирована. Точечные изменения ничего не исправят, только сброс до заводских настроек. Ну, а там, как в китайском смартфоне, возможен глюк с внезапным прозрением.
Хотя, это же Даяна, здесь надежды на прозрение мизерны.
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0
sirjoga
Це ще добре, що на Паоліні Жасмін не попала, а то були б бублики.
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0
Александр Ад
Не можу зрозуміти як можно з упертой послідовністю лупіти м'ячем то в сітку,то в аут ,невже тенісистка з топ-100 не може скорегувати силу удару в такой  сітуації?Даяні треба  зробиті паузу і розібратися в кінці кінців у чому проблеми?
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0
kadaad
А какая разница?
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0
сергей богданов
Какой ужас, самое страшное что я так скоро перестану следить за женским теннисом, наши звёздочки просто разочаровуют своим профессиональным отношением и игрой, а тут многие гнали на Элю ну что почувствуете разницу как говорят, да и в целом в женском туре особо не накого смотреть, да есть Ига но в целом каких то серьезных противостояний нет
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-1
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