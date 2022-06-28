Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№74 WTA) неудачно стартовала на Уимблдоне.

В первом круге украинка проиграла Ане Богдан из Румынии (№111 WTA).

Уимблдон. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 2:6, 2:6

Ранее Даяна дважды обыгрывала эту соперницу в очных матчах.

Это было второе выступление Ястремской в основе Уимблдона. В 2019-м она дошла до четвертого круга.

В следующем круге Богдан сразится против Жасмин Паолини (№72 WTA) или Петры Квитовой (№26 WTA).

Даяна стала единственной из украинок, кто проиграл в первом круге основы. Ранее свои матчи выиграли Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк.