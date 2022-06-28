Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом

Луганская «Заря» получила нового главного тренера, коим стал 52-летний нидерландец Патрик ван Леувен. С этим специалистом один из лучших клубов украинской Премьер-лиги последних сезонов подписал трехлетнее трудовое соглашение, чем изначально показал, насколько большой кредит доверия получает новый наставник, призванный сменить у руля команды успешно себя проявившего Виктора Скрипника.

Патрик ван Леувен, несмотря на то, что является для украинского футбола знакомой фигурой, в широких болельщицких массах практически неизвестен. Да, он работал в «Шахтере» с 2006 по 2013 годы, однако исключительно с юношескими и молодежными командами, за которыми следят отнюдь немногие. После завершения сотрудничества с «горняками» ван Леувен подался за «длинным тенге» в Казахстан, где в течение почти трех лет де-факто курировал проект развития «Кайрата», получив должность спортивного директора алматинского клуба.

Впоследствии ван Леувену удалось трудоустроиться в Израиле, причем в топовом «Маккаби» из Тель-Авива. Там он несколько лет, как и в «Шахтере», курировал академию, а впоследствии получил возможность поработать наставником первой команды. Причем дважды Патрик делал это в статусе исполняющего обязанности, а по итогам сезона-2020/21, когда «Маккаби» под руководством нидерландца выиграл Суперкубок и Кубок Израиля, получил полноценный контракт.

Увы для почитателей таланта ван Леувена, но карьера Патрика на посту главного тренера «Маккаби» была крайне недолгой. Его уволили уже через четыре месяца после назначения с формулировкой «за неудовлетворительные спортивные результаты». «Маккаби», который является самым титулованным футбольным клубом Израиля, действительно катастрофически стартовал в сезоне-2021/22, выиграв в стартовых семи турах лишь два поединка при одной ничьей и сразу четырех поражениях. «Желтые» оказались на 12-й строчке в турнирной таблице из 14 возможных, что и привело к логичному расставанию с ван Леувеном, без которого «Маккаби» постепенно пришел в себя и в итоге финишировал на третьей строчке.

После «Маккаби» ван Леувен нигде не работал, лишь дожидаясь интересных и выгодных предложений. Именно таковое, очевидно, и поступило от «Зари», где решили довериться нидерландцу на три ближайших года.

Что даст «Заре» приход ван Леувена? Прежде всего стоит говорить, что подписание контракта с нидерландским специалистом во время полномасштабной фазы российско-украинской войны само по себе выглядит необычно для украинской Премьер-лиги. В то время, когда подавляющее большинство иностранцев буквально грезят отъездом из Украины, Патрик выразил желание и готовность поработать с луганчанами. Понятное дело, что команда больше не будет базироваться в Запорожье, так как в области идут активные боевые действия с российскими оккупантами, а с высокой долей вероятности расквартируется где-то на западе Украины, откуда будет возможность для недолгих поездок на матчи еврокубков.

Помимо ван Леувена слухи сватали в «Зарю» еще двух специалистов – Александра Бабича и Александра Хацкевича. Оба на словах выражали готовность принять луганчан, как и ушедший из «Ворсклы» Юрий Максимов, но кандидатура последнего особо и не рассматривалась. Примечательно, что агентом, представляющим интересы всех специалистов, возможность назначения которых рассматривалась собственником «Зари» Евгением Геллером является небезызвестный Вадим Шаблий. Такое вот «совпадение»…

Почему все-таки ван Леувен, а не Бабич или Хацкевич? Теорий на этот счет существует несколько, но ни одну из них не стоит воспринимать как догму.

Первое – ван Леувен зарекомендовал себя неплохим специалистом по работе с молодежью. В «Шахтере» нидерландцу действительно удалось выстроить качественную систему работы с талантами с применением передовой практики. Впрочем, не стоит забывать, что изначально «горняки» делали ставку на соотечественника ван Леувена Хенка ван Стея, который во многом и стоял у истоков процесса, но через два с половиной года пребывания в Донецке соблазнился возможностью поработать главным тренером «Де Графсхапа», оставив своим преемником ван Леувена.

С учетом серьезных финансовых и кадровых проблем, которые намечаются почти во всех без исключения клубах украинской Премьер-лиги, «Заря» просто обязана будет делать ставку на своих воспитанников. И ван Леувен видится хорошим вариантом для продвижения молодых талантов в первую команду. Ранее в «Шахтере» через академию, возглавляемую Патриком, прошли многие звездные ныне по украинским меркам игроки – Малиновский, Караваев, Тотовицкий, Ракицкий, Коваленко, Зинченко… Другое дело, что в Донецке была выстроена фантастическая молодежная структура, как в плане скаутинга, так и в плане инфраструктуры. У «Зари», которая еще и будет вынуждена вновь скитаться по городам и весям Украины, ничего подобного не будет и в помине, а потому ожидать от ван Леувена чего-то сверхъестественного в этом вопросе вряд ли стоит.



ФК Шахтер

Второе – ван Леувен хорошо знает украинский футбол и, в частности, «Шахтер», с которым у «Зари» в последнее время совершенно особые отношения. После назначения Мирчи Луческу в «Динамо» вопрос с приходом другого экс-«горняка» в стан ныне очень дружественной для киевлян «Зари» видится чем-то если уж и не сакральным, то как минимум знаковым. Тем более, что «Шахтер», растеряв всех легионеров, больше не будет иметь такого кадрового преимущества над остальными, и против дончан попытаются использовать все возможные козыри – даже приглашение «бывших». Кроме того, по некоторым данным, расставание ван Леувена с «Шахтером» в свое время, как и в случае с Луческу, не обошлось без определенных «шероховатостей». Хотя последнее – всего лишь слухи, и кто знает, стоит ли им верить…

Третье – статусность. Все-таки для «Зари» приход условного Бабича после поработавшего с немецким «Вердером» Скрипника был бы определенным шагом назад, делать который чисто в имиджевом плане руководству, очевидно, не хотелось. Иностранный тренер, выигравший пусть и не ключевые, но все-таки трофеи в Израиле – это с точки зрения международного восприятия команды куда интереснее, чем местные специалисты, не имеющие широкого признания и узнаваемости за рубежом. Во времена, когда постоянное внимание из Европы чрезвычайно важно для всей Украины, ее футбола в целом и футбольных клубов в частности, нидерландец во главе команды – правильное решение. В конце концов, через ван Леувена будет возможность регулярно доносить в западные СМИ всю ключевую информацию не только из жизни «Зари» и УПЛ, но и просто из страны, несущей невероятные потери от российской военной агрессии. Это особенно важно, учитывая откровенный прагматизм, с которым порой подходят политики из Нидерландов к проблемам и потребностям современной Украины. Да-да, рассказывать о том, что футбол вне политики больше никто и никогда не будет. Как минимум в УПЛ. А потому и в этой плоскости все решения стоит взвешивать и прорабатывать особенно тщательно.

Но есть и четвертый аспект. Не менее важный и интересный, чем предыдущие три. Все-таки репутация у Патрика ван Леувена в футбольном мире весьма особенная. Скажем, из «Шахтера» в свое время нидерландец пожелал уехать просто потому, что в «Кайрате» ему предложили должность получше и денег побольше. Говорили, что в Казахстане специалист зарабатывал порядка 20 тысяч долларов в месяц, жил в шикарной съемной квартире, которую оплачивал клуб, и имел возможность четыре раза в год летать на родину за счет «Кайрата». Приблизительно такие же деньги четыре года назад в луганском клубе зарабатывал Юрий Вернидуб, который для этого проделал сперва непростой путь и поднял «Зарю» из аутсайдеров в лидеры УПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine

Кроме того, в Казахстане некоторые СМИ открыто писали, что при ван Леувене в «Кайрате» начался откровенный эксперимент над воспитанниками академии. Поговаривали, что вслед за железной дисциплиной, что является однозначным плюсом, в юношеских командах начал присутствовать элемент коммерции – в частности, родителям приходилось платить за обучение футболу своих детей. Бывали случаи конфликтов с различными футбольными федерациями и ассоциациями, когда «Кайрат» не отпускал в юношеские и молодежные сборные игроков академии. А еще рассказывали о так называемой «универсальной системе подготовки» молодых футболистов, которую приписывали ван Леувену, хотя даже поверхностно разбирающимся в футболе людям понятно, что в этом виде спорта не может быть однозначных стандартов воспитания, и всегда должно находится место для творчества и развития индивидуальных качеств.

В конце концов, фигура ван Леувена вряд ли появилась в «Заре» без очередного лоббизма со стороны Вадима Шаблия. Видимо, устроить нидерландца в луганском клубе было более интересным вариантом для посредников, хотя к подобному в аспекте «Зари», как и ряда других команд УПЛ, на кадровый потенциал которых влияет один агент, многие уже успели привыкнуть.

Что ж, поглядим, как у ван Леувена все сложится с «Зарей». К своим 52 годам у него нет богатого опыта работы на таком уровне, а потому мы однозначно станем свидетелями своеобразного эксперимента. Другой вопрос, что время сейчас для этого как раз подходящее – если получится, то ван Леувена и руководителей «Зари» ждет небывалый успех и громкая похвала, а уж если нет, то вряд ли кто-то будет чрезмерно категоричен и уничижителен в оценках. Такое нынче время, когда футбол вынужден меняться и выживать, бороться за жизнь и побеждать. Иного просто не дано.