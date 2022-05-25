В сборную прибыло подкрепление, Калинина станет первой ракеткой Украины
Главные новости за 24 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 24 мая.
1A. ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
Представители АПЛ уже в расположении национальной сборной
1B. ВИДЕО. Тренировка сборной. К команде Петракова присоединились игроки АПЛ
Ярмоленко, Зинченко и Миколенко будут готовиться к важным матчам сборной
2A. Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
С 2013 года этот статус удерживала Элина Свитолина
2B. Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Хейли Баптист из-за травмы не смогла доиграть встречу
3. Марта Костюк уступила в стартовом матче Ролан Гаррос
Украинка проиграла Майяр Шериф из Египта
4. Сборная Украины не будет проводить спарринги до встречи с Шотландией
УАФ не удалось найти спарринг-партнеров для «сине-желтых»
5. КЛАРК: «Война не повлияет на футбол. Украина хочет в Катар, но и мы тоже»
Наставник шотландцев предвкушает хорошую игру
6A. Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Экс-наставник сборной Украины сумел отдать голевую передачу на Зеедорфа
6B. ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
23 мая состоялась благотворительная встреча в поддержку Украины
7. УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
Дизайн мяча выполнен в бело-серебристой цветовой гамме
8. ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Канада и Швеция сыграют уже на этапе 1/4 финала
9. Названа дата проведения третьего боя Альварес – Головкин
Все же у выдающихся боксеров будет трилогия
10. Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
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