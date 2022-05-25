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25 мая 2022, 06:55 | Обновлено 25 мая 2022, 07:29
759
0

В сборную прибыло подкрепление, Калинина станет первой ракеткой Украины

Главные новости за 24 мая на Sport.ua

25 мая 2022, 06:55 | Обновлено 25 мая 2022, 07:29
759
0
В сборную прибыло подкрепление, Калинина станет первой ракеткой Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 24 мая.

1A. ФОТО. Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины
Представители АПЛ уже в расположении национальной сборной

1B. ВИДЕО. Тренировка сборной. К команде Петракова присоединились игроки АПЛ
Ярмоленко, Зинченко и Миколенко будут готовиться к важным матчам сборной

2A. Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
С 2013 года этот статус удерживала Элина Свитолина

2B. Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Хейли Баптист из-за травмы не смогла доиграть встречу

3. Марта Костюк уступила в стартовом матче Ролан Гаррос
Украинка проиграла Майяр Шериф из Египта

4. Сборная Украины не будет проводить спарринги до встречи с Шотландией
УАФ не удалось найти спарринг-партнеров для «сине-желтых»

5. КЛАРК: «Война не повлияет на футбол. Украина хочет в Катар, но и мы тоже»
Наставник шотландцев предвкушает хорошую игру

6A. Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Экс-наставник сборной Украины сумел отдать голевую передачу на Зеедорфа

6B. ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
23 мая состоялась благотворительная встреча в поддержку Украины

7. УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
Дизайн мяча выполнен в бело-серебристой цветовой гамме

8. ЧМ по хоккею. Определились все четвертьфинальные пары
Канада и Швеция сыграют уже на этапе 1/4 финала

9. Названа дата проведения третьего боя Альварес – Головкин
Все же у выдающихся боксеров будет трилогия

10. Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов
Обозреватель Sport.ua рассуждает о кадровом «кондуите» дончан после оттока легионеров

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Источник Sport.ua
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