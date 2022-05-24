КЛАРК: «Война не повлияет на футбол. Украина хочет в Катар, но и мы тоже»

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк в преддверии поединка плей-офф на ЧМ-2022 против Украины поделился мыслями с прессой, призвав, в частности, не обращать внимания на разговоры о том, что у украинцев якобы нет шансов пройти его команду.

«Мы вообще не будем обращать внимание на эти разговоры. Хорошо, что мы играем. Мы хотели, чтобы игра продолжалась, никто не хотел, чтобы кто-то прощался или не играл в матче. Хорошо, что у них была возможность уехать из страны, и некоторые украинские футболисты тренировались в течение нескольких недель. Они играли с «Шахтером» и «Динамо». Очевидно, к ним присоединятся еще девять или десять игроков со всей Европы. У них будет хороший состав. Украинцы будут готовы на 100 процентов – так же, как и мы».

«У нас есть люди, которые посмотрели все три товарищеских матча сборной Украины, и мы проанализируем их. Участие в играх принимали только футболисты из чемпионата Украины, и многие из них были вычеркнуты из окончательного состава на эти матчи. У нас будет представление об определенных схемах игры соперника, но это может измениться, когда появятся такие игроки, как Зинченко, Миколенко из «Эвертона», Яремчук из «Бенфики» и Ярмоленко. Украина – хорошая команда, технически и тактически. Они играют первым номером и приедут на «Хэмпден Парк», чтобы обыграть нас».

«Все говорят, что Украина будет очень мотивирована. Но я думаю, вы увидите, что у наших парней тоже есть мотивация поехать в Катар. Мы долго ждали этой возможности. Такой стране, как Шотландия, трудно пройти квалификацию на чемпионат мира. Трудно поставить себя в такое положение, когда мы в двух играх от путевки в Катар. Я, мой персонал и мои игроки полны решимости быть там».

«Война в Украине? Это не повлияет ни на игру, ни на то, как они играют, ни на то, как мы играем. Это игра в футбол. Все в Европе продемонстрировали большую солидарность с Украиной. У нас была игра против Польши, где мы собрали для них хорошую сумму денег. Мы знаем, что ситуация в их стране ужасна. Но это игра в футбол. Они хотят победить, и мы хотим победить. Я думаю, что это будет хорошая игра, правда», - сказал Кларк.

Накануне Кларк огласил список футболистов сборной Шотландии, которым и предстоит сыграть против Украины 1 июня.