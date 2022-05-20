Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы шотландцев можем обыграть только случайно»

Бывший форвард киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктор Леоненко оценил соперника команды Александра Петракова по плей-офф квалификации чемпионата мира-2022, а именно национальную команду Шотландии.

«Мы шотландцы можем обыграть только случайно. Подбор игроков у нас… У нас почему-то считают, что подбор игроков – это классный футболист, сыгравший одну игру, а три провалил. Они нестабильны, вот в чем проблема. Потому я и говорю, что просто нужно угадывать. У нас одну игру сыграл, а затем одну или две провалил. И потом снова. А здесь шотландцы. Они же будут лупить, будут разрушать», - сказал Леоненко.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.