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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы шотландцев можем обыграть только случайно»
Чемпионат мира
20 мая 2022, 12:21 | Обновлено 20 мая 2022, 13:21
1572
8

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы шотландцев можем обыграть только случайно»

Специалист – о перспективах команды Александра Петракова выйти на Мундиаль

20 мая 2022, 12:21 | Обновлено 20 мая 2022, 13:21
1572
8
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы шотландцев можем обыграть только случайно»
Xsport. Виктор Леоненко

Бывший форвард киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виктор Леоненко оценил соперника команды Александра Петракова по плей-офф квалификации чемпионата мира-2022, а именно национальную команду Шотландии.

«Мы шотландцы можем обыграть только случайно. Подбор игроков у нас… У нас почему-то считают, что подбор игроков – это классный футболист, сыгравший одну игру, а три провалил. Они нестабильны, вот в чем проблема. Потому я и говорю, что просто нужно угадывать. У нас одну игру сыграл, а затем одну или две провалил. И потом снова. А здесь шотландцы. Они же будут лупить, будут разрушать», - сказал Леоненко.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина Александр Петраков
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Источник КУБЛО
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Михайло Кудієнко
Хтось знову таблетку забув випити...
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+2
Andrey_1992
Гандон ти Леоненко, якщо не віриш в успіх України, я вважаю, що шанси 50-50%
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+1
valdemar84
Оооо проснувся
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+1
Саша Денисов
Шансы практически равные. У нас команда, как ни крути сильнее. Но у них родные стены. 53 на 47 в пользу Шотландии. Букмекеры примерно такие коффы дают 
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0
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nick07
Вітя п**абол, а не спеціаліст))))
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0
VikyKrasotulechka90
Хоть он тот еще Г......!!! Но сказал по делу!!
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-1
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