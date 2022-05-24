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  4. Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Ролан Гаррос
24 мая 2022, 18:21 | Обновлено 24 мая 2022, 18:25
817
2

Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы

Хейли Баптист из-за травмы не смогла доиграть встречу

24 мая 2022, 18:21 | Обновлено 24 мая 2022, 18:25
817
2
Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) стартовала с досрочной победы в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В первом круге основы украинка обыграла Хейли Баптист из США (№123 WTA), которая не смогла завершить встречу из-за травмы после падения.

Ролан Гаррос. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Хейли Баптист (США)  – 5:2 (отказ)

В следующем раунде Калинина сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA) или Ван Цян из Китая (№129 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Stanislav Matusevych
Те, що сьогодні Ангеліна перемогла, не є головною новиною для неї. І без травми суперниці вона б спокійно виграла. А ось те, що за два тижні Калініна стане офіційно першою ракеткою України, два роки тому не передбачив би ніхто. Так, в першу чергу через свої нюанси Еліни та Даяни. І тим не менше. Варто привітати Ангеліну із цим досягненням.
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+8
Александр Ад
та перевага була.но знову нерви при закінченні сету а далі мабуть стара знайома Пегула....
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0
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