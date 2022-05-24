Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Хейли Баптист из-за травмы не смогла доиграть встречу
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) стартовала с досрочной победы в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом круге основы украинка обыграла Хейли Баптист из США (№123 WTA), которая не смогла завершить встречу из-за травмы после падения.
Ролан Гаррос. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Хейли Баптист (США) – 5:2 (отказ)
В следующем раунде Калинина сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA) или Ван Цян из Китая (№129 WTA).
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