Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос на отказе соперницы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) стартовала с досрочной победы в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом круге основы украинка обыграла Хейли Баптист из США (№123 WTA), которая не смогла завершить встречу из-за травмы после падения.

Ролан Гаррос. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Хейли Баптист (США) – 5:2 (отказ)

В следующем раунде Калинина сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA) или Ван Цян из Китая (№129 WTA).