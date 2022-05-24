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  4. Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
Ролан Гаррос
24 мая 2022, 18:59 | Обновлено 24 мая 2022, 19:09
1114
0

Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины

С 2013 года этот статус удерживала Элина Свитолина

24 мая 2022, 18:59 | Обновлено 24 мая 2022, 19:09
1114
0
Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Благодаря победе в первом круге 25-летняя теннисистка обеспечила себе статус первой ракетки Украины после завершения Ролан Гаррос.

Отметим, что Элина Свитолина удерживала статус лидера украинского женского тенниса с 2013 года.

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Ангелина Калинина Ролан Гаррос 2022 Элина Свитолина
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Источник Sport.ua
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