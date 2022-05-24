Калинина после Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Благодаря победе в первом круге 25-летняя теннисистка обеспечила себе статус первой ракетки Украины после завершения Ролан Гаррос.

Отметим, что Элина Свитолина удерживала статус лидера украинского женского тенниса с 2013 года.