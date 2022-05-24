Каким будет Шахтер в грядущей Лиге чемпионов

Сейчас очень сложно спрогнозировать, каким будет следующий сезон УПЛ. И будет ли он вообще, учитывая продолжающуюся агрессию россии в нашу страну. Однако то, что украинские клубы в сезоне 2022/2023 будут играть в еврокубках, вряд ли у кого-то вызывает сомнения. В частности, я более чем уверен, что «Шахтер» осенью сего года будет участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов. Даже если для этого «горнякам» придется играть домашние матчи в Варшаве.

Чемпионская Лига для «Шахтера» сейчас – как глоток свежего воздуха. И не только для донецкого клуба, но и для всей нашей страны. В это тяжелейшее время мы должны показать всему миру, и спортивному в том числе, что мы живы. Что мы есть. И что мы конкурентно способны. Мы должны играть среди лучшим команд континента – и за себя, и за тех парней, что на фронте.

В общем, мы все понимаем. Это как немного солнца в холодной воде. Или много. Да и о финансовом аспекте забывать тоже ни в коем случае нельзя, ведь одно лишь участие «горняков» в основной сетке турнира (а они, напомню, пробились туда автоматически после дисквалификации российских клубов из евротурниров) принесет им, как минимум, 35 миллионов евро. Учитывая серьезнейшие проблемы с бизнесом собственника донецкого клуба, такие деньги реально помогут «Шахтеру» нормально функционировать на протяжении всего сезона. Как минимум.

Да, наверняка возникнут вопросы относительно логистики и акклиматизации, но это все решаемо. Так сказать, рабочие нюансы. К тому же, если называть вещи своими именами, «Шахтер» уже давно играет свои домашние еврокубковые поединки на выезде. Так что такое положение вещей не станет особым стрессом.

Но вот каким именно предстанет «Шахтер» в тех поединках – вот это уже настоящий вопрос. Я бы сказал – дилемма. Ибо на данный момент команду покинули практически все легионеры. Да и тренер, скорее всего, у команды будет новый. Так что в сентябре 2022 года мы обязательно увидим кардинально обновленный вариант «оранжево-черных».

Об этом новом «лице» команды и давайте сейчас порассуждаем.

Вратари

В данном случае, как раз, все просто. Несмотря на активный интерес к своей персоне со стороны именитых клубов, основной голкипер «горняков» Трубин остался в расположении команды. Если не произойдет ничего сверхъестественного, Анатолий и дальше будет первым номером команды. Доселе основной страж ворот дончан Пятов, у которого еще год соглашения с клубом, будет играть роль одновременно и дублера, и «дядьки» Трубина.



ФК Шахтер. Андрей Пятов и Анатолий Трубин

В команде до сих пор остается еще один опытный голкипер – Алексей Шевченко, однако, на мой взгляд, он вряд ли останется третьим голкипером в заявке ЛЧ. Скорее всего, третьим станет кто-то из молодых киперов: Барченко, Гриценко, Кравец, Ермаков…

Защита

А вот дальше начинаются сложности. И эксперименты, ведь почти со стопроцентной уверенностью можно предположить, что Витао, Марлона, Додо, Сиприано и Исмаили в ближайшее время мы в «Шахтере» не увидим. Поэтому линия защиты будет украинская. Собственно, как и иные звенья.

Позиция левого защитника, на мой взгляд, у «Шахтера» определена на долгие годы вперед. Корниенко может и должен равноценно заменить ветерана Исмаили. Для этого у Виктора есть абсолютно все необходимые «инструменты»: скорость, чувство позиции и паса, видение поля. И даже дриблинг.

В случае чего, то есть вынужденного пребывания Корниенко вне игры, эту позицию может закрыть Матвиенко. Для Николая она, в общем-то, родная. И он, если быть объективным, на левом фланге защиты смотрится даже предпочтительнее Виктора. Но дело в том, что Матвиенко в нынешнем «Шахтере» должен «цементировать» центр защиты. Иначе будет очень сложно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Во время недавних благотворительных матчей «Шахтера» Де Дзерби пробовал на месте левого оборонца Стасюка из «Мариуполя». Получалось неплохо.

В качестве альтернативы – правда, на среднюю перспективу, можно рассматривать молодого Драмбаева: 21-летний парень моментами неплохо смотрелся в аренде в «Мариуполе».

На правом фланге защиты мы привыкли видеть Додо. Однако, по всей видимости, 23-летний бразилец покинет «Шахтер»: на него есть серьезный спрос, да и он сам намерен из-за войны покинуть коллектив. Если это произойдет, функции правофлангового оборонца может исполнять Конопля. Ефим обладает неплохим инструментарием для игры на этой позиции. Да и для того, чтобы считаться футболистом основы. Главное, на мой взгляд, чего ему не хватает – тренерского доверия. Возможно, с приходом на тренерский мостик нового специалиста он его получит.

Хорошая альтернатива Конопле – Вакула. Мне кажется, не нужно списывать со счетов 23-летнего универсального полузащитника, которого еще при Каштру наигрывали на правом фланге защиты. Сейчас Влад в аренде в «Полесье» – до лета следующего года. Но если он действительно понадобится команде, его могут отозвать преждевременно. Во всяком случае, я бы точно отозвал.

В целом позиция правого защитника видится достаточно проблематичной в новом «Шахтере».

Центр обороны должен выстраиваться, как было сказано выше, вокруг Матвиенко. Защитников с подобным «профайлом» в «Шахтере» сейчас просто нет. Его можно отпустить лишь при условии очень хорошего предложения. Но с точки зрения дальнейшего развития клуба лучше не отпускать.

Партнером Николая в центре защиты видится Бондарь. Бывший капитан «молодежки» (среди 20-летних) окреп и физически, и ментально. И готов играть на высоком уровне. Но ему, как и Конопле, очень нужно доверие наставника.

Дуэт Матвиенко – Бондарь при необходимости может «разбавить» Кривцов. У «хорошего настроения» донецкой команды уже не хватает скорости и умения играть «один в один», но с передачей и игрой на «втором этаже» у Сергея полный порядок.

На всякий «пожарный» случай у «Шахтера» остается вариант с играющим в аренде в «Александрии» Бондаренко. Срок соглашения Валерия с клубом из Кировоградщины действует еще год, но в случае резкой необходимости «горняки» могут отозвать своего центрбека.

Остается еще одна опция в данном контексте – Марлон. Очень классная опция, без сомнений. Он долгое время оставался единственным из бразильцев, кто не покинул команду. Но недавно и Марлон отбыл на Родину. И вернется ли в Украину, в «Шахтер» - большой вопрос.

Ну и на закуску – Ракицкий. Бывший защитник «Зенита», а еще раньше – «Шахтера» после ухода из российского клуба поддерживал форму с «горняками». Камбек возможен?

Полузащита

Если защитные порядки «Шахтера» определяли в большинстве своем украинцы, то полузащиту и атаку – в большинстве своем – легионеры. Преимущественно бразильцы. Но с началом войны в Украине практически все «кудесники мяча» покинули донецкий клуб. И вряд ли вернутся. Поэтому, скорее всего, и тут придется обходиться собственными ресурсами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Но нет худа без добра. Ресурсы у «Шахтера» действительно есть. Причем очень даже неплохие. Один только Мудрик чего стоит. Если Михаил все-таки не уйдет из клуба нынешним летом, он наверняка станет лидером полузащиты. Место левого вингера ему гарантировано. Даже при условии, что Соломон останется (хотя, скорее всего, Манор тоже уйдет).

Отличная попытка во время благотворительных матчей – внедрение в состав Топалова. Дмитрий однозначно способен принести пользу команде.

Очень хорошая альтернатива – Очеретько, игравший в аренде в «Мариуполе». Парень не по годам рассудителен, обладает отличным видением поля и точной длинной передачей. Да и со скоростью у него все в порядке.

На перспективу есть еще 20-летний Свитюха, игравший в аренде в «Мариуполе».

На противоположном крае средней линии, где мы привыкли видеть Тете, но, по всей видимости, больше его не увидим, достаточно широкое поле для экспериментов. Упомянутый выше Вакула может сыграть на этой позиции: она для него родная. Пробовался в качестве правого вингера и Артем Бондаренко: получилось неплохо, хотя ему лучше играть «десятку». Как и его коллеге Дмитрию Крыськиву из «Металлиста-1925», которого пробовали в основе во время благотворительных матчей.

Есть вариант и с Кащуком, игравшим в последнее время в аренде в «Мариуполе». Да и Мишнева, игравшего там же, нельзя сбрасывать со счетов.

А вот в центре полузащиты одна позиция изначально «застолблена» Степаненко. Тарас все еще может играть на высоком уровне роль и «волнореза», и «питбуля». На еще одно место в центре поля точно будет претендовать Судаков. Со временем этот парень станет лидером полузащиты «горняков». Альтернатива – возвращение из аренды в «Бордо» Игнатенко. Ранее Даниил говорил, что хотел бы остаться в французском клубе, но «Бордо» по итогам сезона потерял элитный статус, стало быть, все возможно.

Возможно и появление в основе Максима Чеха – чемпиона мира среди 20-летних, сделавшего себе имя в «Мариуполе».

Атака

Тут тоже наверняка увидим если и не новые, то подзабытые лица. Ведущий форвард «горняков» Траоре выбыл на девять месяцев из-за травмы, и вернется ли в команду – большой вопрос. Аналогичным образом можно говорить и о Нересе. Точно в команде не будет Жуниора Мораеса. Так что придется возвращать из аренды в «Ганзе» Сикана. Хотя сам игрок не прочь остаться во второй Бундеслиге. В общем, решать «Шахтеру».

Если Сикан все же не вернется, есть вариант с возвращением Кайоде (не забыли еще такого форварда?) из аренды в турецком «Сивасспоре». Хотя не факт, что Ларри захочет.



ФК Шахтер. Андрей Борячук (справа)

А вот Борячук, игравший за «Рух» на правах аренды, точно захочет. Точнее, уже захотел: Андрей играл за команду во время благотворительных поединков. И вполне вписался в «Шахтер». Ну, мне так кажется.

Еще опции: возвращение из аренды в «Тузласпоре» (второй турецкий дивизион) Кулакова, известного по играм за «Мариуполь». Или приезд по окончании срока арендного соглашения из «Цюриха» 19-летнего Вьюнника. Или ставка на молодого игрока из клубной академии Сигеева.

В общем, любой из имеющихся вариантов (окромя Траоре) будет иметь признак эксперимента. Но нужно понимать, что былой жизни, былого «Шахтера» уже не будет.

Потому что будет новый «Шахтер». И, очень даже может быть, ничуть не хуже, чем прежний.